Gobierno de Ecatepec dispersa 4 fiestas con bandas de música y suspende 3 establecimientos por venta de alcohol

Ecatepec, Méx._ Como parte las acciones para evitar que se realicen reuniones multitudinarias y que negocios comerciales vendan bebidas alcohólicas durante esta contingencia sanitaria, el gobierno municipal continúa con la aplicación de operativos de vigilancia a lo largo y ancho del territorio municipal.



Este fin de semana personal de las áreas de Seguridad Pública y Tránsito, Desarrollo Económico, Contraloría, Jurídica y Consultiva y Protección Civil, entre otras, dispersaron cuatro fiestas y suspendieron tres negocios en los que vendían bebidas alcohólicas, a pesar de las restricciones al respecto, además de que retiraron dos puestos callejeros.



La noche del sábado el operativo inició en el Camino a San Andrés, colonia Hank González, donde personal de ayuntamiento suspendió un establecimiento comercial con razón social "Chela Chela", donde vendían ’micheladas, azules y cerillos", por lo que el encargado del lugar fue informado de la falta que cometía y se colocaron los sellos correspondientes.



En la misma avenida, Camino a San Andrés, elementos de Protección Civil desalojaron la taquería ’El Paraíso", debido a que había unas 20 personas en su interior.



Las autoridades recomendaron al encargado de la taquería evitar la venta al interior para no provocar aglomeración de personas y proporcionar gel antibacterial a los clientes, además de delimitar las áreas para la sana distancia, ya que no contaba con ninguna de estas medidas.



Durante el recorrido, personal de Protección Civil y de Desarrollo Económico suspendió un local comercial en la esquina de las calles Jilotepec y Ecatepec, colonia El Cegor, donde se ofrecía la venta de bebidas alcoholices, por lo que colocaron sellos de suspensión para evitar que continuarán con dicha actividad, no permitida durante la emergencia sanitaria al no ser considerada de primera necesidad.



En calle Xitle, colonia Ciudad Azteca Segunda Sección, las autoridades dispersaron una fiesta con más de 50 personas, amenizada por una banda tipo sinaloense; se hizo un llamado a los asistentes para desalojar el lugar y se les recordó que ese tipo de reuniones están temporalmente restringidas, toda vez que el municipio continúa en Semáforo Rojo por la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19.



El operativo siguió en calle Álvaro Obregón, colonia Melchor Múzquiz, donde se dispersó una fiesta familiar al interior de un domicilio, por lo que las autoridades hicieron el llamado para que las cerca de 20 personas que se encontraban en el inmueble concluyeran con el festejo.



En avenida Los Olivos, colonia Jardines del Tepeyac, se dispersó otra fiesta en el interior de un domicilio, en la que participaban poco más de 35 personas, en su mayoría menores de edad, que no tenían ningún tipo de medida de seguridad sanitaria, por los que las autoridades se mantuvieron al exterior de la vivienda hasta cerciorarse que los asistentes se retiraron del lugar.



En calle 2, colonia Obrera Jajalpa, se dispersó a un grupo de personas que ingería bebidas alcohólicas en la vía pública, a las que se exhortó terminar dicha actividad y permanecer al interior de sus domicilios.



La noche del viernes las autoridades suspendieron un establecimiento dedicado a la venta de vinos y licores, ubicado en calle Benito Juárez de San Pedro Xalostoc, debido a que no contaba con las licencias permanentes y por estar abierto sin ofertar productos de necesidad primaria.



Esa misma noche fue dispersado un grupo de cinco personas que realizaban al parecer un festejo al interior de un domicilio de la colonia Prizo 3, mientras que en la localidad Castillos de Aragón fueron dispersadas tres personas que compraban productos en un domicilio donde al parecer vendían cervezas irregularmente; sin embargo, durante la supervisión no se encontró ningún tipo de bebidas embriagantes.



Igualmente retiraron una taquería y un puesto de venta de alitas de calles de las colonias Renacimiento Aragón y Ciudad Amanecer, respectivamente, que al momento del arribo de los funcionarios se encontraban vacíos y operaban sin los permisos pertinentes.



Por instrucción del presidente municipal Fernando Vilchis Contreras los operativos de vigilancia continuarán de manera permanente, para verificar qué la ciudadanía acate las recomendaciones de salud, así como supervisar que negocios y establecimientos comerciales no permitan el consumo de sus productos al interior de sus locales, además de que no vendan bebidas alcohólicas en los mismos.