Gobierno de Ecatepec entregará tanques de oxígeno a domicilio a adultos mayores enfermos de Covid-19

Ecatepec, Méx., a 20 de enero del 2021.-Una pareja de la tercera edad acudió al Centro de Apoyo del programa ’Un Respiro para Ecatepec’, ubicado en La Pirámide de Ciudad Azteca, a solicitar la recarga de un tanque de oxígeno para la mujer, enferma de Covid-19, quien fue atendida en el sitio por personal de Protección Civil y Bomberos municipal y trasladados ambos a su domicilio.



Victoria Arriaga Ramírez, directora de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec, informó que los tanques dde oxígeno serán entregados a domicilio a las personas de la tercera edad para evitar que salgan a la calle y pongan en riesgo su salu.



Señaló que la necesidad obligó a la pareja, de entre 70 y 79 años de edad, habitantes de Tulpetlac, a acudir a dicho centro en busca del tanque de oxígeno, requerido para el tratamiento médico de la mujer.



’El señor ya pertenece al programa ‘Un Respiro para Ecatepec’, en el cual nosotros, al percatarnos que su esposa se sentía mal, se acercó un paramédico precisamente para ver la situación y ella nos refiere que es la enferma de Covid’, relató Arriaga Ramírez.



Agregó: ’Lo que hicimos fue hacerle una revisión rápida, ver sus signos vitales y preguntarle si ella quería o no ser referida a un hospital, a lo cual ella nos comentó que no, que quería regresar a su domicilio, en Tulpetlac’.



Arriaga Ramírez mencionó que en el caso de personas de la tercera edad que soliciten el servicio el tanque podría ser llevado hasta el domicilio del paciente.



’Los señores están haciendo un gran esfuerzo en ir por sus tanques, pues nosotros ya les indicamos que no es necesario que vayan, nosotros mismos se los podemos llevar y ahora en adelante será el trato con ellos, nosotros estaremos llevando su tanque a su domicilio’, dijo.



Reiteró: ’Sólo hacerle un llamado de atención a los ciudadanos, si conocen personas vulnerables, con que nos hagan una llamada veremos la forma de acercar y si está dentro de nuestros recursos y principalmente la situación, estaremos en atención de poder ayudar a las personas de la tercera edad, que son las personas más vulnerables’.



El gobierno municipal, a propuesta del alcalde Fernando Vilchis Contreras, implementó el programa ’Un Respiro para Ecatepec’, que consiste en préstamo, intercambio y recarga de tanques de oxígeno en apoyo a personas enfermas de Covid-19 que requieren este tratamiento médico.



El pasado 13 de enero inició dicho programa con dos centros de apoyo, uno ubicado a un costado del Centro Cultural La Pirámide de Ciudad Azteca y el otro en el estacionamiento de la plaza comercial Gran Patio de Ecatepec, localizada en la carretera federal Texcoco-Lechería, en Venta de Carpio, este último sólo para intercambios y recargas.



Hasta el momento suman 40 préstamos y más de 820 recargas e intercambio de tanques de oxígeno, por lo que los centros de apoyo son continuamente abastecidos, debido a la alta demanda del servicio.



Protección Civil municipal rescató el pasado 19 de enero a un hombre de 79 años de edad que estaba en la vía pública visiblemente enfermo, en el centro de San Cristóbal, quien refirió que sus familiares no pueden hacerse cargo de él y un médico le pidió realizarse la prueba para determinar si está enfermo de Covid-19, por lo que fue trasladado al hospital Las Américas, ubicado en Ecatepec, donde quedó internado.