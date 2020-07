Gobierno de Ecatepec mantiene Semáforo Rojo para reforzar acciones preventivas y abatir contagios de Covid-19

Ecatepec, Méx a 20 de julio .-Ante el anuncio realizado por el gobierno del Estado de México, autoridades municipales de Ecatepec determinaron que el municipio no transitará al color naranja del Semáforo Epidemiológico por Covid-19 este lunes 20 de junio, con el fin de reforzar las medidas preventivas y frenar la curva de contagios.



El alcalde Fernando Vilchis Contreras aseguró que la decisión implica reforzar medidas de prevención y mantener restricciones a las actividades comerciales, públicas y sociales en la localidad, con el objetivo de evitar la proximidad de las personas y frenar la propagación de coronavirus.



’Es una decisión exclusivamente para preservar la salud y vida de los habitantes de Ecatepec, toda vez que aún no se percibe que la curva de contagios esté controlada y es necesario mantener las acciones preventivas un periodo de tiempo más, para reducir riesgos a la población’, aseguró.



El alcalde explicó que su gobierno lleva a cabo 30 acciones de apoyo a la ciudadanía dentro del Plan Ehécatl para hacer frente a la pandemia, las cuales se mantendrán vigentes hasta que concluya la situación de emergencia sanitaria.



Vilchis Contreras consideró que tanto autoridades como ciudadanos deben seguir trabajando de la mano para que estas acciones rindan frutos y verdaderamente se logre disminuir el riesgo para la salud de la población.



Ecatepec es el municipio con más casos de Covid-19 en el Estado de México, donde el pasado 16 de julio registraba cinco mil 320 casos positivos y 895 defunciones, a pesar de las medidas tomadas por el gobierno municipal y debido a que algunos habitantes no han atendido adecuadamente las recomendaciones sanitarias.



Además de ser el municipio más poblado del país, el alto número de contagios se debe a la alta movilidad poblacional, ya que más de 300 mil personas transitan diariamente por las vialidades de Ecatepec para dirigirse a laborar a la Ciudad de México, sobre todo a bordo de unidades del transporte público.



Entre las medidas implementadas por el gobierno de Ecatepec están mantener un día a la semana sin comercio en tianguis, mercados y vía pública, continuar con el cierre de espacios públicos por al menos dos semanas más y seguir con la sanitización de unidades del transporte público y mercados, entre otras.



Asimismo, continúan los operativos para impedir reuniones y eventos sociales, logrando desactivar hasta la fecha 90 reuniones.



Asismismo, en breve se iniciará la distribución de más de 300 mil kits de salud en los hogares para reforzar las medidas de prevención entre los habitantes.



El gobernador Alfredo del Mazo Maza anunció que este lunes 20 de julio el Estado de México pasó a Semáforo Naranja, con lo que iniciará la reactivación económica de la entidad e incluso se reanudarán al 30% los servicios religiosos y la práctica de actividades físicas y deportivas al aire libre.