Gobierno de Ecatepec realizó #homenaje a las 1,396 personas fallecidas por Covid-19 en este municipio mexiquense

Ecatepec, Méx._ El gobierno de esta región encabezado por Fernando Vilches Contreras, realizó una ceremonia solemne para recordar a las 1,396 personas fallecidas por Covid-19 en la localidad y pidió a los servidores públicos municipales redoblar esfuerzos para salir a las calles y concientizar a la población de la importancia de acatar las medidas sanitarias necesarias para prevenir contagios.



’Esto no se ha terminado, estamos avanzando claro es, pero no se ha terminado. A mi gobierno le pido que seamos conscientes y sensibles, humildes, prácticos y veloces para atender lo que en nuestras manos está y a nuestros ciudadanos les pedimos esa reflexión, esa conciencia, que sepan que el cuidarse ellos es cuidar a sus familias, a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos’, afirmó el alcalde Fernando Vilchis Contreras.



En el homenaje, efectuado a las 6:00 horas de hoy en la explanada municipal, participó personal del DIF, Salud municipal, Protección Civil y de la célula Covid, así como policías municipales y elementos de la Cruz Roja de Ecatepec, además de integrantes del cuerpo edilicio.

La bandera fue izada a media asta, hubo un minuto de silencio y luego el sonar de sirenas de patrullas y ambulancias por 30 segundos.



Vilchis Contreras estuvo acompañado de su esposa Esmeralda Vallejo Martínez, presidenta honoraria del DIF municipal, institución que encabeza las acciones para hacer frente a la pandemia, tarea en la que participan trabajadores de diversas áreas del gobierno local, que todos los días salen a las calles para platicar y recomendar a la población que acate las medidas sanitarias para prevenir contagios.



’Esta enfermedad, este virus de Covid 19 sigue presente y por eso es nuestra gran responsabilidad como gobierno el seguir estando en las calles y seguir haciendo esta operatividad que nos permite disminuir las concentraciones humanas’, reiteró Vilchis Contreras.



Agregó: ’Por eso el día de hoy les he pedido que estas representaciones operativas que nos encontramos en las calles, pedirles de favor que refuercen las tareas, que salgamos a la calle con esa convicción de que lo estamos haciendo por el bienestar, por el beneficio de nuestro habitantes, que sigamos insistiendo en tocar las puertas de la conciencia para que nuestros ciudadanos enfrenten también, conjuntamente con su gobierno, los grandes retos y los grandes desafíos de la lucha por la vida’.



Ecatepec registra, con datos hasta el 6 de septiembre, ocho mil 583 personas contagiadas y mil 396 fallecidas.



’Me siento conmovido y afligido sobremanera porque nos ha demostrado el Covid-19 que no distingue casta, género o estatus social. El Covid 19 arrasa con todo a su paso y lo que más nos duele es que cobra vida de seres humanos, de seres buenos’, dijo Vilchis Contreras.



Expresó: ’Es una enfermedad que ha cobrado vidas por todo el mundo, que estamos conscientes a los retos a los que nos enfrentamos. Y nos enfrentamos con gran esfuerzo, con gran entusiasmo, conscientes de que tenemos en nuestras manos el municipio más poblado de América Latina, que por la condición multifactorial somos además los más susceptibles al crecimiento exponencial de los casos de Covid-19’.



El edil pidió mantener vivo el recuerdo de las personas fallecidas, entre ellas trabajadores del ayuntamiento, y envió el pésame a sus familiares; igualmente reiteró el llamado a los servidores públicos municipales para redoblar esfuerzos para evitar la propagación de la enfermedad y disminuir el número de contagios en Ecatepec.