Gobierno de Ecatepec rescata a 2 jóvenes deportistas que quedaron atrapados en Tailandia por la pandemia del Coronavirus

Ecatepec, Méx., a 29 de marzo.- Carlos Esaú Vargas Aguilar y Lillyan Alexis Yáñez Roa, de 25 y 19 años de edad, respectivamente, son dos deportistas ecatepenses de alto rendimiento que practican una rama de las artes marciales mixtas llamada Muay Thai, quienes debido a la contingencia sanitaria que se vive a nivel mundial se vieron obligados a permanecer en Bangkok, Tailandia, luego de ser abandonados por la agencia de viajes que contrataron para realizar el viaje.



Ambos jóvenes viven en Jardines de Morelos, Ecatepec, y quedaron varados en dicho país, luego de que los vuelos que tenían contratados para regresar a México fueron cancelados y la agencia de viajes que contrataron los abandonó.



Por ello, hasta el momento llevan casi 30 días fuera de México y viviendo de manera precaria, al no contar con recursos suficientes para subsistir en el país asiático; los jóvenes iniciaron su viaje de preparación el pasado 5 de marzo y estarían fuera 19 días.



A través de las redes sociales, los jóvenes deportistas lanzaron llamados de auxilio a las autoridades mexicanas para que los ayudaran con recursos para poder comprar boletos de avión para poder regresar a suelo mexicano.



El gobierno de Ecatepec, encabezado por el alcalde Fernando Vilchis Contreras, se enteró de la situación y gestionó de inmediato las acciones correspondientes para traer de regreso a los deportistas, quienes en los próximos días se reunirán con sus familiares para enfrentar la crisis mundial sanitaria de manera adecuada.



"No me imagino la desesperación que tienen ellos en una situación en la que se encuentran atrapados en otro país, con otra gente. El lunes, que es día hábil, esperemos que ya cuenten con los boletos para que estén de regreso, aquí en su país y por supuesto en su municipio", dijo el alcalde de Ecatepec.



Los jóvenes acudieron al país oriental como parte de su preparación para futuras justas deportivas, en un viaje que se tenía planeado realizar durante 19 días. Sin embargo, debido a la emergencia del Covid-19 no han podido volver a México.