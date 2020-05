Gobierno de Edomex deja sin 500 millones de litros de agua a Ecatepec en plena pandemia de Covid-19

El gobierno del Estado de México recortó 518 millones de litros de agua potable durante el mes de abril y mayo a los habitantes de Ecatepec, situación que pone en riesgo la salud de 600 mil vecinos de colonias de la llamada Quinta Zona durante la actual pandemia de Covid-19.



’Hago un llamado muy fuerte, un reclamo al gobierno del Estado de México porque necesito que restablezcan el 19% de agua que nos han quitado’, dijo el alcalde Fernando Vilchis Contreras al presentar el Proyecto para el Fortalecimiento del Agua en Ecatepec.



Afirmó que hasta el momento no han recibido respuesta de la Secretaria de Obra Pública de la entidad, de la cual depende la CAEM, por lo que es necesaria la intervención directa del gobernador Alfredo del Mazo Maza para resolver el problema, que afecta a miles de familias de Ecatepec, lo que se agrava por la emergencia sanitaria por el coronavirus.



"Es un tema político electoral, que ellos obviamente quieren presionar al gobierno municipal y el gobierno municipal le había exigido desde prácticamente hace un mes que nos pusiera a nivel con el agua. Y hoy tenemos que salir con las pruebas en la mano a decirle que nos disminuyó el 19% de agua, que es un genocidio que en medio de una pandemia y una situación crítica haya llevado a la población a este extremo", reiteró.



Desde febrero pasado la CAEM redujo el suministro de agua en bloque a Ecatepec, situación que se agravó en abril pasado, cuando disminuyó más de 518 millones de litros ese mes, situación que persiste en Mayo y afecta a miles de pobladores.



Vilchis Contreras aseguró que su gobierno trabaja en obras de infraestructura idraulica para responder a la demanda ciudadana, ya que es un tema pendiente al que no se dio importancia en administraciones pasadas.



"Por mucho tiempo no hubo una batería de perforación de pozos como lo estamos haciendo ahora", dijo.



El presidente municipal de Ecatepec recorrió diversos puntos del municipio donde se llevan a cabo obras de infraestructura hidráulica y supervisó personalmente el avance de los trabajos..



Mario Luna Escanamé, director del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (Sapase),mencionó que una vez que estás obras concluyan representarán incremento de 20% en el abasto de agua.



"Este es un proyecto que tenemos trabajando ya hace un año, que va avanzado, por eso les decía, si dos pozos ya están, en la última administración sólo hicieron uno, ya llevamos más que la administración pasada. Sí logramos este proyecto sería la primera administración en poner a operar tantos pozos en una sola administración", expresó.