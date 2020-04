Gobierno de Huixquilucan brinda acompañamiento psicológico a los adultos mayores

HUIXQUILUCAN, Méx.- 16 abril 2020. El gobierno municipal de Huixquilucan, a través del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), puso a disposición de los adultos mayores la línea de contención emocional y acompañamiento psicológico.



A través de un mensaje por WhatsApp al 5579202225, profesionales del Centro Mater Dei, atenderán a quienes en estos días de aislamiento social requieran apoyo.



El presidente municipal, Enrique Vargas del Villar, pidió a la ciudadanía compartir el número telefónico a las y los abuelitos del Huixquilucan, para que busquen ayuda profesional ante cualquier situación que pudieran enfrentar.



Cabe recordar, que las recomendaciones para cuidar a los adultos mayores y no estén expuestos a contraer el virus, es apoyarlos en la compra de alimentos y medicinas, y así se queden en casa el tiempo que dure la pandemia.



El gobierno municipal que encabeza Enrique Vargas del Villar, ha implementado diversas medidas de prevención para evitar la propagación del coronavirus, como es la entrega de despensas a familias vulnerables, el reparto de naranjas para incrementar el consumo de vitamina C entre la población, así como cubrebocas a las personas que estén en la calle y no vayan protegidos, como es en las inmediaciones de paradas del transporte público y locales comerciales.



También se ha dotado de googles, mascarillas de oxígeno, guantes y gel antibacterial a los policías, bomberos, rescatistas y personal de Gobierno, que son los primeros respondientes a una emergencia.