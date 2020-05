Gobierno de la CDMX está obligado a informar cifras reales de decesos por Covid-19.



• Debe reportar los apoyos de alimentación, resguardo y servicios de salud, prestados a la población en situación de calle



La diputada Claudia Pastor Badilla (PRI) señaló que el Gobierno de la Ciudad de México está obligado a informar las cifras reales de los decesos vinculados al Covid-19 y a la denominada neumonía atípica.



Asimismo, reportar los apoyos puntuales de alimentación, resguardo y servicios de salud que ha prestado a la población en situación de calle que deambula en espacios públicos como jardines, parques, vialidades, edificios abandonados o en inmediaciones de instalaciones de transporte público, planteó la diputada en un comunicado.



’Las actas de defunción no concuerdan con el número reportado por el gobierno capitalino y tampoco tenemos datos puntuales sobre los casos confirmados acumulados, confirmados activos, personas sospechosas, sujetas a tratamiento, recuperados; la situación se agrava cuando no existen protocolos para identificar a un enfermo con neumonía atípica y a un portador de Covid-19, por falta de pruebas’.



Pastor Badilla pidió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, demande, como ’principio de máxima publicidad transparente’, la cifra de decesos confirmados y sospechosos relacionados a estas enfermedades. Además se informe sobre políticas destinadas a proteger la integridad física, vida y derechos de la población en situación de calle, en esta emergencia sanitaria.



Relató que un informe de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), indica que entre el 18 de marzo y el 12 de mayo, en la Ciudad de México se emitieron 4 mil 577 actas de defunción, en la que se asentó como confirmada o probable, las palabras Covid-19, o coronavirus o Sars Cov 2; es decir, tres veces más muertes relacionadas a la pandemia que las que reportan las cifras oficiales.



La diputada consideró que las autoridades capitalinas no han emprendido políticas integrales de información, apoyo y cuidado de este sector vulnerable que se encuentra en espacios públicos donde pueden contagiar e infectarse con facilidad.



Añadió que el último diagnóstico situacional, en la capital del país, reportó 6 mil 754 personas en esta condición, de ellas, poco más de 4 mil 354 estaban en espacios públicos y 2 mil 400 en diferentes albergues públicos o privados, hombres en su mayoría con el 87.27% y mujeres con el 12.73%.