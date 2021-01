Gobierno de la CDMX ignora 17 metrobuses, no le interesa garantizar este servicio

Martín Ortiz Tejeda, presidente de la empresa Corredor Tepalcates-Tacubaya (CTTSA) que presta servicio en la Línea 2 del Metrobús, dice estar sorprendido porque en plena emergencia de movilidad por el incendio en el Puesto de Control del Sistema de Transporte Colectivo Metro, tiene parados en el patio Oriente al menos 17 autobuses articulados nuevos y perdiendo una gran cantidad de dinero que debería servir para pagar su financiamiento.



’Teníamos 38 unidades y el pasado 5 de enero nos entregaron 17 más nuevas de la marca Volvo modelo 2021, para ponerlas en circulación en la Línea 2, pero como por lo del semáforo rojo no ha habido kilometraje (el número de kilómetros a recorrer que les programa el Sistema Metrobús), las unidades están aquí paradas. Pero, ahorita que el Metro de la Ciudad de México en las líneas 1, 2 y 3 no está funcionando, a todas las empresas se les preguntó si tenían unidades disponibles para apoyar a la movilidad de la Ciudad y al Metro’, relató Ortiz Tejeda.



Sin embargo, se mostró sorprendido porque contrario a otros dirigentes de empresas, corredores o rutas, ’no me llamaron y solamente nos han agregado dos corridas más en la Línea 2’. Y pese a que dice haber informado a la Secretaría de Movilidad y a su titular Andrés Lajous, así como al director general del órgano Sistema Metrobús, Roberto Capuano Tripp por varias vías, que tiene las unidades para apoyar el traslado de pasajeros en cualquiera de las tres líneas afectadas, ’no se me ha escuchado’.



En sentido contrario, expresó el empresario transportista, el pasado lunes la SEMOVI anunció que entró a apoyar una empresa camionera de transporte foráneo con sus autobuses dedicados a los recorridos de turismo en la ciudad de México, con ’unidades que no son factibles por el tipo de autobuses’.



Además de que la capacidad de los Metrobuses es de 180 pasajeros contra la escasa capacidad de los turibuses. ’Esto también propicia un riesgo para los pasajeros porque son autobuses con menores espacios y, por ende, mayor concentración de la gente que puede incrementar el número de los contagios dentro de ellas’, añadió Ortiz Tejeda.



En total son 20 los autobuses articulados disponibles, unidades de los años 2019 y 2021 "a los que se nos ignora e impide ayudar a la ciudad, pero también a la empresa porque las unidades ya los habíamos solicitado cuando nos agarró la pandemia y el confinamiento’, expresó el el presidente del Consejo de Administración de la empresa Corredor Tepalcates Tacubaya.



Martín Ortiz Tejeda pregunta si esto lo hacen Roberto Capuano y/o Andrés Lajous para no pagar más kilometraje a su empresa, pero si prefieren meter al Mexibús del Estado de México y ahora a los Turibuses.



Las unidades articuladas propiedad de la empresa CTTSA cuentan con todas las especificaciones técnicas que para este año exigió el Sistema Metrobús como son tecnología 2021, los letreros digitales en toda la ruta y entre otras, las puertas corredizas que fueron una inversión más al costo del autobús, de alrededor de 30 mil dólares cada uno.



Ortiz Tejeda hizo un llamado a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum para permitirle apoyar la movilidad de la gente afectada en las líneas 1, 2 y 3 del Metro y de esa forma, obtener también beneficios para la economía de su empresa porque ’debemos garantizar el pago del financiamiento por el costo de los autobuses, además de la economía de la empresa que implica el pago de salarios a los trabajadores a los que no se ha despedido, además de su sistema de seguridad social y los impuestos, sin olvidar los impuestos’.