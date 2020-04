Gobierno de La Paz COPRISEM y Guardia Nacional retiran comercios que no acaten las medidas de sanidad ante COVID-19

La Paz, Mex.-El Gobierno Municipal de La Paz, en coordinación con la Comisión Para la Protección de Riesgos Sanitarios del Estado de México (COPRISEM) y la Guardia Nacional, realizan recorridos por el territorio municipal para retirar a los comercios que operan poniendo en riesgo a la ciudadanía al no mantener medidas de higiene y sana distancia.

A través de un comunicado a la población publicado en su página oficial, la Presidenta Municipal, Olga Medina Serrano, manifestó que no es la intención de su administración el ver afectada la economía del municipio y que se mantiene en la medida de lo posible la actividad, ’sin embargo, es indispensable acatar todas las indicaciones para hacer frente a la pandemia de coronavirus y evitar su propagación en el territorio municipal’, para lo cual pidió la cooperación y comprensión de los comerciantes de la localidad.

Desde el día 20 de marzo y hasta la fecha, el Gobierno Municipal ha realizado visitas de notificación e inspección a los comercios y ha efectuado 25 operativos que han dado como resultado una disminución del 60% en la presencia de puestos dentro de los 37 tianguis existentes en La Paz, además del cierre de más de 200 establecimientos de alto riesgo sanitario.

Al respecto, el Coordinador de Protección Civil y Bomberos de La Paz, Manuel Jaime Díez Alcántara, informó que durante los operativos se han retirado y clausurado establecimientos que no cumplen con las medidas de sanidad o protección civil y se mantiene vigilancia constante.

Dijo que ’la premisa es muy clara, proteger la economía del municipio pero sin descuidar las medidas precautorias’.

En conferencia de prensa, la Presidenta Municipal señaló que el principal foco de riesgo de contagio de COVID-19 se encuentra en las inmediaciones de los bancos de la localidad y detalló que estos ya fueron notificados para tomar las medidas necesarias.

’Hemos solicitado al Gobierno Federal que cuiden a sus usuarios durante su servicio porque los bancos dicen que lo único que les compete es el interior, nosotros no estamos de acuerdo, toda vez que la gente que se amontona ahí son sus usuarios. No se puede ser tan displicente en esta situación y si siguen así vamos a tener que clausurarlos’ dijo.

Con estas medidas el Gobierno Municipal de La Paz ha logrado que la curva de contagios se mantenga baja en comparación con el ritmo de contagios en el Estado de México. De acuerdo a datos de los gobiernos federal y estatal, en La Paz el primer caso de COVID-19 se registró el 9 de abril, a la fecha se tienen confirmados 27 casos, cuatro defunciones y siete personas se han recuperado satisfactoriamente.