Gobierno de México, aplica guión ’Castro comunista’

En entrevista con este reportero -por medio del correo electrónico-, Pastor Naranjo La Grave, Consultor Marítimo venezolano radicado en España, dijo que como extranjero le es difícil opinar sobre la política interna de México, pero que si tiene claro es que, sin hacer una larga retrospectiva de las medidas implementadas por el actual gobierno mexicano, ’claramente se nota que estas van enmarcadas en el mismo proceso o guion que se utilizó en Venezuela con el llamado Socialismo del siglo XXI o Revolución Bolivariana’.



¿Podría convertirse México en un Gobierno como el de Nicolás Maduro?, se le inquirió a lo que respondió que existe una marcada diferencia entre el caso mexicano y el venezolano que, radica en la rapidez en que se están implementando las recetas del guion ’Castro comunista’ en nuestro país, ya que: ’definitivamente, se está avanzando a una mayor velocidad que la que ha costado más de 20 años implementar en Venezuela’.



Explicó que hoy en día vivimos en un mundo globalizado donde gracias a la tecnología de la información y, a las comunicaciones, los eventos y acontecimientos que suceden en el planeta los conocemos en tiempo real.

Por lo tanto, con relación a otra pregunta en el sentido de que ¿si podría convertirse México en un gobierno dictador como Venezuela?, el Marino Mercante opinó: ’En relación a esta pregunta que, escapa de mi ámbito profesional al no ser yo una persona dedicada a la política y además extranjero, solo puedo decir, como ciudadano, que muchas de las medidas que, he leído en los medios de comunicación social y que, ha tomado el gobierno azteca, son extremadamente parecidas a las implementadas desde hace mucho tiempo por el gobierno de Venezuela’.



Reprobada, militarización de puertos

Pastor Naranjo La Grave, egresado de la Escuela Naútica de Venezuela, reprobó la militarización de puertos y explicó que este tipo de situaciones sucede cuando las altas autoridades ven al transporte marítimo desde una óptica "militar" o de "seguridad de estado" y no como una actividad netamente económica donde el rol de las autoridades debe estar alineado con las prácticas de usos y costumbres internacionales. Las militarizaciones –agregó- nunca han sido buenas y son un claro rezago de acciones tercermundista que en pleno siglo XXI, no tienen cabida.



El especialista del mar afirmó que los cuadros militares que no tienen ni los conocimientos, ni la experticia que requiere la dinámica de la gerencia portuaria, puedan generar resultados positivos. Indicó que existe una gran diferencia entre el manejo de una institución castrense y la gerencia de un puerto. ’Los grandes inversionistas demandan un sistema portuario moderno y no mediante medidas retrogradas que no generan ningún beneficio a nadie’, subrayó.



Por lo tanto, externó que existe una gran diferencia entre el manejo de una institución castrense y la gerencia de un puerto, la visión y planificación estratégica comercial que hay que aplicar, el diseño e implementación de políticas portuarias adecuadas y que estén en consonancia no solo con las necesidades del comercio a nivel regional, nacional e internacional, considerando que, los puertos al igual que el comercio exterior, sufren las presiones ejercidas por la oferta y la demanda de bienes, ya sea por causas estacionales, coyunturales o de orden económico.



Entonces, se le inquirió: ¿Cómo visualizas que debe ser el desarrollo portuario de un país como México? A lo que respondió: ’Hay tres factores, que sin ser los únicos, yo visualizo como medulares para el desarrollo portuario de países como México. Primero: El factor humano que estará encargado de la gestión portuaria, el cual debe tener las competencias necesarias para poder encarar los complejos retos que genera la actividad de un puerto. En este sentido México tiene muchísimas personas en el gremio de marina mercante y dentro de su comunidad marítima, con credenciales profesionales adecuadas para ejercer funciones gerenciales en los puertos. Un segundo factor es la adecuación, modernización y fomento de los puertos, acompasada con agresivos planes de inversión tanto pública como privada, nacional e internacional. El fomento de los puertos nacionales y la concientización sobre su importancia para la economía de la nacional deben constituir un gran marco referencial en donde se base el fomento de la actividad portuaria. Como tercer factor la adecuación de los marcos legales portuarios a la dinámica actual donde se generen reglas claras de juego que sirvan de atractivo y de seguridad a las grandes inversiones que demanda un sistema portuario moderno’, acotó.



Otra incógnita fue: ¿Cuál será la solución al contrabando contra La corrupción y la inseguridad en los puertos militarizarlos como sucederá el próximo año en México? , a lo que respondió: ’La militarización de los puertos no puede verse como una solución pragmática a los problemas de seguridad que estos enfrentan con relación al contrabando de estupefacientes y la inseguridad dentro de sus predios. Existen muchas alternativas de solución y estas varían de acuerdo a la problemática de cada puerto en particular, a la vulnerabilidad de su sistema de seguridad, eficacia de sus protocolos operativos, eficiencia de su equipamiento tecnológico y el grado de confiabilidad y experticia del equipo humano a cargo de la gestión de seguridad del puerto’, acotó.



Indicó que actualmente existen organizaciones especializadas que prestan servicios de asesoramiento en relación a la seguridad portuaria y que luego de diagnosticar las realidades de cada puerto en cuestión, emanan sus sugerencias y asesoran los procesos de cambio y de implementación de sistemas de gestión de seguridad portuaria, utilización de plataformas tecnológicas de avanzada y entrenamiento de los recursos humanos para una lucha eficaz contra el flagelo del contrabando de sustancias ilícitas.



’Todas estas soluciones pasan por considerar ante varios factores muy importantes como lo son: La voluntad de cambio de las altas autoridades, adecuación del marco jurídico portuario a las nuevas realidades de la lucha contra el tráfico de narcóticos, involucrar a los usuarios del puerto en la búsqueda de soluciones y potenciar las relaciones con puertos de avanzada para evaluar los resultados de las medidas implementadas por ellos con la finalidad de mitigar el contrabando y la inseguridad’, puntualizó el profesionista del mar.



