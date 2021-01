Gobierno de México avanza en Guerrero gracias a la coordinación con Héctor Astudillo: AMLO

www.guerrerohabla.com



• Reitera presidente López Obrador que por gestiones del gobernador Astudillo,

• Continuará el programa de Fertilizante gratuito en Guerrero

Juan R. Escudero., 17 de enero de 2021.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que gracias al apoyo del gobernador Héctor Astudillo Flores, el gobierno de México ha logrado avanzar en Guerrero, ’esto facilita todo, estamos trabajando de manera conjunta con presidentes municipales de Guerrero, con el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo y por eso se avanza’, enfatizó.

Lo anterior durante la inauguración de la Universidad para el Bienestar ’Benito Juárez’ sede Juan R. Escudero, municipio que lleva el nombre de quien fue dirigente obrero y fundador del Partido Obrero Socialista de Acapulco.

En su mensaje de bienvenida en la inauguración de esta escuela donde mil estudiantes cursan la licenciatura en medicina integral y salud comunitaria, el gobernador Héctor Astudillo celebró la instalación de esta Universidad en la región, ya que la carrera de medicina es de las más demandadas en la entidad.

Agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador porque en Guerrero se instalaron en Zacualpan, en Atoyac, la licenciatura en Ingeniería Agroforestal; en la Montaña, en el plantel de Metlatónoc para formar ingenieros e ingenieras en procesos alimentarios; en la Costa Chica, la universidad de Xochistláhuaca que ofrece la carrera en ingeniería de desarrollo regional sustentable y la universidad en Tierra Colorada, donde cursan mil alumnos, que son atendidos por 17 docentes.

También informó al presidente López Obrador que el avance en la aplicación de la primera etapa de la vacuna al personal de salud es del 90.90 por ciento.

Asimismo, el ejecutivo guerrerense entregó al presidente López Obrador la ficha informativa para concluir el Libramiento de la Caseta la Venta a Bajos del Ejido, que comprende alrededor de 17 kilómetros.

Agradeció también que para el 2021 el gobierno de la República nuevamente retome el programa de Fertilizante gratuito en beneficio de los campesinos y productores de Guerrero.

’El año 2020 fue un año en donde el programa fue muy exitoso, se cumplieron los propósitos, se atendieron a todos y a todas las los que se tenían que atender y en el 2021 esperamos que sea mucho mejor’, expresó Astudillo Flores.

Agregó que con el presidente López Obrador se realizarán los festejos del bicentenario de la independencia de Médico, iniciando en Cuilapám Oaxaca, donde el general Vicente Guerrero Saldaña fue fusilado el 14 de febrero de 1831 y posteriormente, el 24 de febrero estará en Iguala.

En su turno durante este segundo día de trabajo por Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que es importante inaugurar esta Universidad que tiene como propósito brindar oportunidades de estudio a jóvenes de escasos recursos económicos.

Añadió que en Guerrero hay siete universidades en distintas disciplina como en esta escuela que atiende mil alumnos, quienes reciben una beca para que puedan salir adelante.

’Ese es el propósito, el objetivo principal de este sistema de educación superior. Nos comprometimos a que no iba a haber rechazados y eso es lo que estamos procurando’, apuntó López Obrador.

Explicó que en el caso particular de Juan R. Escudero, 334 jóvenes reciben un apoyo para capacitarse en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 980 jóvenes becados que estudian en esta universidad.

En el municipio, mil 237 estudiantes de nivel medio superior tienen becas, lo mismo que mil 671 que estudian preescolar, primaria y secundaria.

Además, mil 921 adultos mayores tienen pensión, 316 niñas y niños con discapacidad tienen también una pensión, se apoya a mil 741 campesinos, ejidatarios, pequeños propietarios y comuneros.

Anunció que están en proceso, dos sucursales del Banco del Bienestar para que la gente que recibe sus apoyos no tenga que trasladarse a Chilpancingo o a Acapulco, se han entregado Tandas para el Bienestar a 213 personas con pequeños negocios, entre otros apoyos.

Adelantó que el gobierno federal continuará con el programa de Fertilizante gratuito, donde Guerrero es el único estado que tiene este beneficio para todos los productores.

’Esta fue una gestión del gobernador. Ya se mantenía este programa en Guerrero y llegamos al acuerdo de que se iba a hacer cargo el gobierno federal y estamos cumpliendo con ese compromiso’, apuntó.

’Aprovecho para también reafirmar el que hemos logrado avanzar mucho en Guerrero por el apoyo del gobernador, esto facilita todo, estamos trabajando de manera conjunta con presidentes municipales de Guerrero, con el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, y por eso se avanza’, enfatizó.

Sobre la aplicación de las vacunas, mostró su beneplácito porque prácticamente se concluyó la aplicación de las dosis al personal de salud que atiende a pacientes Covid.

Anunció que la segunda etapa de aplicación de vacunas será para 15 millones de adultos mayores, que representan uno de los mayores sectores de riesgo.

En el evento también participaron la directora General de Universidades para el Bienestar ’Benito Juárez García’, Raquel Sosa Elízaga; el presidente municipal, Delfino Terrones Ramírez; el coordinador Académico de la sede educativa Juan R. Escudero, Prudencio Navarrete Pérez, así como la maestra Rocío Bárcena Molina