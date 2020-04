El Gobierno de México hizo al de España la petición formal con fines de extradición de Emilio Lozoya, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).



La encargada de elaborar el expediente fue la Fiscalía General de la República (FGR), quien acusa al exfuncionario de la administración de Enrique Peña Nieto de operaciones con recursos procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho.



El plazo para hacer la solicitud vencía el 26 de marzo. Fue el 25 de febrero cuando el titular de la SRE, Marcelo Ebrard, indicó que Lozoya no solicitó asistencia consular de México una vez que fue detenido en España.



Hasta el momento la cancillería no ha emitido un boletín oficial. No obstante "les confirmamos que hoy (martes) se hizo la petición formal con fines de extradición de Emilio Ricardo’, escribió uno de los responsables del equipo de Comunicación Social de la dependencia.