Gobierno de Morena no ve a productores, tampoco a enfermos de cáncer ni MIPyMES: PRI

En el presupuesto de egresos para el 2021 no hay ningún apoyo nuevo para la agricultura, ganadería, pesca, acuacultura ni para las micros y pequeñas empresas, y es cómo si México no hubiera sufrido la pandemia del COVID-19, advirtieron la diputada y diputado federales, Érika Sánchez y Alfredo Villegas, así como el senador Mario Zamora.



Ello, al ofrecer su segundo informe de labores como legisladores federales, en acto en el que fueron acompañados por el Comité Directivo Estatal del PRI, que presiden Jesús Valdés Palazuelos y Cinthia Valenzuela Langarica.



La diputada Erika Sánchez lamentó que el gobierno de Morena siga firme en su afán de desmantelar las instituciones y programas sociales, entre los cuales señaló las estancias infantiles, y el intento de querer desaparecer las ’Escuelas de Tiempo Completo’.



Es increíble, cuestionó, que el Gobierno Federal quiera quitarles a los niños eta posibilidad de tener un buen desarrollo formativo, y la oportunidad que tienen los padres de familia de poder laborar una jornada completa gracias a que sus hijos están en las aulas.



Recordó que en el presente año el campo mexicano recibió un recorte del 40 por ciento en su presupuesto, y aunque observó que para el 2021 se mantiene el presupuesto del 2020, ello implica que no hay ningún apoyo de los que demandan los productores agrícolas, los pescadores, los acuicultores y los ganaderos.



En el caso de los productores agrícolas, lamentó que sigan esperando todavía que el presidente de México cumpla su promesa que hizo cuando era candidato presidencial, de pagar a 7 mil pesos la tonelada de maíz.



Pero también, agregó, padres de familia con hijos con cáncer siguen esperando en las calles que haya los medicamentos que necesitan.



Lamentó que ante la cerrazón del gobierno de Morena prácticamente se está desahuciando a toda persona enferma de cáncer.



El diputado Alfredo Villegas aseguró que es todo el sector Salud el que requiere de recursos y de equipo médico. ’La pandemia del COVID19 nos ha rebasado. Lamentablemente hay muchas muertes’.



En lo que se refiere al presupuesto de egresos para el 2021, aclaró que si bien es la misma partida presupuestal del 2020, en los hechos es un tres por ciento menor.



Adicionalmente a ello, advirtió que los pronósticos es que el Producto Interno Bruto caiga un 18 por ciento en el 2021, lo que implicará una caída del 12 por ciento en la economía nacional.



Lamentó que a pesar de ello no se contemplen apoyos a las micros, pequeñas y medianas empresas, que son las que sostienen la economía del país.



Junto con ello, expuso, lo recomendable es que se incrementen las participaciones a los estados y municipios y se invierta en infraestructura, para reactivar la economía, pero eso no lo quiere hacer el gobierno de Morena.



Por su parte, el senador Mario Zamora criticó que en los dos años del gobierno de Morena se observa una alta concentración de poder en el centro y en una sola persona.



Los contrapesos en el Congreso de la Unión y el Poder Judicial, advirtió, se han venido diluyendo.



En cuanto a los recursos federales para impulsar a los sectores productivos, aseguró que en realidad el gobierno de Morena les ha dado la espalda y les ha reducido los apoyos



Criticó también que para el 2021 se contemple el mismo presupuesto de egresos del 2020.



Ello implica, dijo, que para el gobierno de Morena no existe la pandemia, no hubo un evento que cambió la vida para los mexicanos, y en consecuencia no contempla incentivos fiscales para ayudar a los sectores productivos y empresas a que salgan adelante.



Advirtió que se viene un decrecimiento del 10 por ciento de la economía nacional, y precisó que esta crisis no se había vivido en las últimas décadas.



El gobierno sigue creyendo que va a haber una gran recaudación, y lo más triste es que gran parte del dinero no se va a salud, campo, ganadería, pesca acuicultura ni a turismo, ni a traer inversión, dijo.



Todo el dinero del gobierno de Morena, lamentó, se va a Pemex, que está pierde, pierde y pierde dinero día con día.