Gobierno de NEZA convoca a participar al concurso virtual de catrinas, catrines y ofrendas por Día de Muertos

NEZAHUALCon el fin de preservar las tradiciones mexicanas aún en la distancia, adaptándolas a una nueva realidad para procurar la salud y seguridad de los habitantes de Nezahualcóyotl, el gobierno municipal convocó a todos los ciudadanos de la localidad, a participar en los Concursos Virtuales de Catrinas, Catrines y Disfraces, de Ofrendas y Altares, así como el de Calaveritas Literarias 2020, informó el presidente municipal de Nezahualcóyotl Juan Hugo de la Rosa García.



El alcalde precisó que las condiciones sanitarias en el país, aún no son las apropiadas para llevar a cabo estos concursos y eventos de forma presencial, pues tan sólo en ediciones anteriores del Festival Los Muertos Llegan a Neza, han asistido más de 30 mil vecinos, por lo que supondría un serio riesgo para la salud de los habitantes llevarlos a cabo, sin embargo, por este motivo se llevarán a cabo en una modalidad virtual.



Señaló que para participar en el Concurso Virtual de Catrinas, Catrines y Disfraces, los vecinos interesados deberán enviar a la página de Facebook H. Ayuntamiento de Ciudad Nezahualcóyotl un mensaje inbox que contendrá una fotografía de la Catrina, Catrín o de la persona disfrazada, sin importar la edad del participante sin filtros ni retoques, lugar de residencia, nombre del concursante, edad, y su nombre en Facebook o correo electrónico, dicho concurso tendrá dos categorías que son Tradicional Mexicano, es decir las Catrinas y Catrines, y Caracterización libre.



De la Rosa refirió que para participar en el Concurso Virtual de Ofrendas y Altares 2020, el participante enviará por inbox un video de buena resolución a la misma página, donde mencione el título de la ofrenda, qué medidas tiene, y una breve explicación y el significado del altar, mismo que también publicará en sus redes sociales en modo público etiquetando a la página del H. Ayuntamiento de Ciudad Nezahualcóyotl con el hashtag #DíaDeMuertosEnCasa, junto con el nombre del concursante, su edad, nombre en Facebook o correo electrónico y lugar de residencia, ya que en ambos concursos únicamente pueden participar habitantes de Nezahualcóyotl.



Aseguró que en el Concurso de Calaveritas Literarias podrán participar jóvenes de Nezahualcóyotl de 12 a 20 años de edad, quienes deberán enviar al correo electrónico [email protected] su calaverita literaria, misma que debe ser original y alusiva al Día de Muertos, con lenguaje respetuoso, incluyente y no sexista, con una ficha técnica donde incluyan su pseudónimo, edad, teléfono y correo electrónico, hasta el próximo viernes 30 de octubre a más tardar hasta las 23:59 horas.



Puntualizó que el jurado de los concursos de Catrinas, Catrines, Disfraces, Ofrendas y Altares, seleccionará a cinco semifinalistas, y el público por medio de las redes sociales elegiría a los tres ganadores, que podrán obtener una Tableta Samsung Galaxy Tab A, una bicicleta o un smartphone para el primer, segundo y tercer lugar respectivamente y que las inscripciones estarán abiertas desde la publicación de la convocatoria hasta el sábado 31 de octubre, por lo que llamó a los ciudadanos a poner todo su esfuerzo y entusiasmo en la elaboración de sus disfraces y ofrendas.



Para el caso del concurso de calaveras literarias un jurado elegirá a los tres primeros lugares, quienes se harán acreedores a un paquete de libros, un reconocimiento y a la publicación de su trabajo literario en las redes sociales del gobierno municipal.



Invitó a los ciudadanos de la localidad a mantenerse al pendiente de las páginas de Facebook de la Dirección de Cultura, H. Ayuntamiento de Ciudad Nezahualcóyotl y Juan Hugo de la Rosa, pues desde el pasado 26 de octubre y hasta el 2 de noviembre, se realizan actividades virtuales culturales como muestras de danza folclórica, exposiciones, narración de leyendas tradicionales mexicanas, calaveras literarias, entre otras, las cuales pueden ser disfrutadas desde casa por todas las familias al alcance de sus computadoras o dispositivos móviles.



Recordó que también del 31 de octubre al 2 de noviembre a fin de evitar aglomeraciones, los panteones de la localidad permanecerán cerrados, al tiempo que llamó a los ciudadanos a no hacer caravanas de disfraces para pedir calaverita y a los comerciantes a no regalar dulces a fin de procurar la salud de los habitantes, y que el reciente repunte de COVID-19 no se salga de control.



El presidente municipal de Nezahualcóyotl Juan Hugo de la Rosa García reiteró la invitación a todos los habitantes para participar en estos concursos para mantener las tradiciones desde sus hogares y afirmó que aunque es triste no poder visitar a las personas que amamos y ya no están con nosotros, es momento de procurar las vidas de los que aún tenemos presentes.