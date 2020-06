Gobierno de Nezahuacóyotl publica convocatoria para participar en programas de empleo temporal

NEZAHUALCOYOTL, MÉX. -Casi tres meses de confinamiento durante la emergencia sanitaria, orillaron a cientos de ciudadanos a cerrar sus negocios e incluso muchos otros perdieron sus empleos, por lo que el gobierno municipal de Nezahualcóyotl diseñó una estrategia integral para la reapertura económica en la nueva normalidad, primera en su tipo en toda la entidad, por lo que emitió ya las convocatorias de empleo temporal y créditos para micro y pequeñas unidades económicas de la localidad, a fin de que los ciudadanos interesados puedan inscribirse a alguno de estos programas de apoyo, así lo informó el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García.



El presidente municipal precisó que para reactivar la economía y apoyar a aquellas familias que vieron afectados sus ingresos debido a la suspensión de las actividades económicas no esenciales como recurso para reducir la propagación del virus que provoca el COVID-19 en Nezahualcóyotl, presentó al Cabildo una propuesta integral la cual fue aprobada por unanimidad.



Señaló que dicha estrategia consiste en diez acciones puntuales, entre las que destacan, programas como el de entrega de créditos a micro y medianas empresas, vales para el bienestar para la ciudadanía, empleo temporal, de capacitación para la productividad, de creación de cooperativas con servicios de entrega a domicilio, prórrogas para el pago de licencias a unidades económicas, así como el exhorto al gobernador del Estado de México para emitir la declaratoria de emergencia requerida para instaurar un seguro de desempleo en toda la entidad.



De la Rosa García puntualizó que quienes estén interesados en integrarse al Programa de Empleo Temporal, sólo podrán integrarse si son ciudadanos de Nezahualcóyotl y de incorporarse, tendrán empleo por un periodo de dos meses no renovables durante el 2020 para diversas áreas operativas como albañil, cabo de oficios, oficial pintor, peón de albañil, plomero, electricista, soldador, ayudante en general, e ingeniero civil o ingeniero arquitecto.



Resaltó que los ciudadanos interesados deberán registrarse del 6 al 10 de julio de 9 de la mañana, a 5 de la tarde de manera electrónica de acuerdo a las fechas que indica la convocatoria y la inicial del apellido paterno de los postulantes en la dirección https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHFz2pGfN7zmjVsTzyjClWkwW55o0fyaXTRbWCglOauDIoJQ/viewform?usp=sf_link , adjuntando en formato PDF una copia de su identificación oficial o en su caso constancia digital del INE, CURP, comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad, acta de nacimiento, comprobante de estudios y dos fotografías tamaño infantil.







El alcalde manifestó que el Programa Integral para la Protección al Empleo y la Reactivación Económica consiste en la entrega de créditos para micro y pequeñas unidades económicas que se encuentren en Nezahualcóyotl, con montos de hasta 10 mil pesos para la industria manufacturera y 5 mil pesos para el comercio de bienes y servicios, al igual que para quienes se dediquen a la preparación de alimentos, todos con una tasa de interés anual del 9 por ciento.



Informó que para obtener los créditos para micro y pequeñas unidades económicas, los interesados deberán ingresar a la página www.neza.gob.mx del 8 al 14 de julio, el día correspondiente a la fecha del registro de acuerdo con la inicial del apellido paterno señalada en la convocatoria, y además adjuntar una copia de su identificación oficial o constancia digital del INE, CURP, comprobante de domicilio, licencia funcionamiento o cedula de empadronamiento, de no tenerla, enviar una fotografía verificable de la ubicación del domicilio donde el solicitante aparezca mostrando su negocio.



Sostuvo que el objetivo de estos programas, los cuales tendrán un manejo claro y transparente, es contribuir a la protección y bienestar de hombres y mujeres que enfrentan una reducción de sus ingresos generada durante la cuarentena, así como garantizar la subsistencia de los negocios que ofrecen giros no esenciales y se mantuvieron cerrados durante la contingencia sanitaria, así como aquellos que disminuyeron sus ventas.







Finalmente, el presidente municipal de Nezahualcóyotl Juan Hugo de la Rosa García afirmó que este registro es completamente gratuito y que se publicarán los resultados tanto del programa de empleo temporal como para los créditos en los días subsecuentes en la misma página del gobierno municipal, para cualquier duda o aclaración, podrán comunicarse a los teléfonos 8841 6831 en el caso del programa de empleo temporal, o al 5035 0719 para los créditos para micro y pequeñas unidades económicas en un horario de 9 a 5 de la tarde