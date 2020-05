Gobierno de Nezahualcóyotl extiende plazo la prohibición de venta de alcohol por semáforo rojo: Juan Hugo

NEZAHUALCOYOTL, M{EÉX. - A causa de la cantidad de contagios acumulados por COVID-19 en Nezahualcóyotl, los cuales según las autoridades federales ascienden hasta hoy a mil 855, manteniendo al municipio dentro del semáforo rojo del sistema regionalizado para evaluar el riesgo epidemiológico en cada entidad federativa y sus regiones, se extiende la prohibición de venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones y modalidades en los establecimientos mercantiles de la localidad y vía pública hasta que las autoridades sanitarias correspondientes lo determinen, así lo informó el alcalde Juan Hugo de la Rosa García.



El presidente municipal señaló que a manera de medida preventiva desde el pasado 11 de abril se determinó prohibir la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en comercios y vía pública a fin de evitar aglomeraciones, reuniones, y violencia al interior de los domicilios de la ciudad durante el confinamiento voluntario de la Jornada Nacional de Sana Distancia, medida que se extiende y fortalece hasta nuevo aviso, indicó.



De la Rosa García especificó puntualmente que para Nezahualcóyotl no hay vuelta a la normalidad el próximo 1 de junio, y que no será hasta después del 15 de junio, tras analizar la cantidad y el nivel de propagación del virus en la localidad, cuando se proponga el momento y las normas para un reinicio, escalonado y paulatino de las actividades comerciales, laborales, deportivas, recreativas y sociales, tal y como lo establece el Plan para el Regreso Seguro Gradual y Ordenado a las Actividades Económicas Sociales y Gubernamentales por motivo del COVID-19 de acuerdo al sistema de semáforos establecido por las autoridades federales y estatales.



Señaló que en la zona oriente del Valle de México conformada por los municipios de Nezahualcóyotl, Texcoco, Ixtapaluca, La Paz, Chimalhuacán, Ecatepec y las alcaldías de Iztapalapa e Iztacalco tampoco hay condiciones para el regreso a la llamada ’nueva normalidad’ pues según las cifras de la Secretaria de Salud Federal hay 15 mil 782 casos de COVID-19, en la región lo que la coloca en el semáforo rojo, considerado el de máximo riesgo.



Destacó que, al continuar Nezahualcóyotl en el semáforo rojo, es de suma importancia seguir respetando las medidas y recomendaciones establecidas tales como cuidar la sana distancia, no salir de casa, usar cubrebocas y mascarilla, lavarse frecuente las manos, y el uso constante de gel antibacterial a fin de seguir evitando una propagación mayor de la enfermedad.



Subrayó que de igual modo se mantienen las restricciones para aquellos comercios no esenciales y resaltó que aquellos considerados dentro de esta categoría deberán seguir operando bajo las medidas higiénico-sanitarias establecidas, las cuales tienen que ser fortalecidas pues serán vigiladas y supervisadas constantemente mediante un programa de verificación para su cumplimiento, expedido por la Secretaría de Salud y la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de México.



Por último, el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa llamó a la unidad y a demostrar la capacidad de solidaridad de la gente de Neza para evitar más muertes, pues precisó el virus al día de hoy ha cobrado la vida ya de 218 personas según los reportes del gobierno federal, hecho que lamentó y que dijo deja en claro el COVID-19 no es un juego.