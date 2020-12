Gobierno de Nezahualcóyotl une esfuerzo con GEM para contener el COVID -19

NEZAHUALCOYOTL, MÉX. -Ante el incremento de contagios de COVID-19, el gobierno municipal de Nezahualcóyotl y del Estado de México homologan criterios y unen esfuerzos para controlar la pandemia, al realizar operativos conjuntos en plazas, comercios y vía pública para evitar la venta de productos no esenciales y con ello evitar aglomeraciones que pongan en riesgo la salud de la población, así como incrementar la aplicación de pruebas COVID y fortalecer atención medica en el municipio, informó el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García.



El alcalde, en reunión virtual del Comité de Salud Municipal, afirmó que, en ese sentido, la labor del área de verificación es permanente y requiere la plena coordinación entre ambos niveles de gobierno, en este caso con la propia la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (COPRISEM) a fin de efectuar de manera contundente las suspensiones a negocios que incumplían lo dispuesto.



De igual forma, indicó que en materia de atención médica solicitó una vez más el poder contar con más personal médico en los hospitales del municipio y la continuar con la toma de pruebas de COVID-19 ofreciendo el otorgar a quienes resulten positivos medicamente profiláctico por parte del propio gobierno municipal, a fin de que no presentes mayores complicaciones y se evite en medida de lo posible visiten un hospital.



En su oportunidad, Alfredo Cruz, Secretario Técnico de la Mesa de Fortalecimiento Municipal Región Neza, en representación del gobierno estatal, señaló se ha determinado el fortalecer la aplicación de pruebas COVID-19 con diversos módulos que se establecerán de forma coordinada con el gobierno municipal, así como la unificación de criterios para el cierre de negocios no esenciales, bajo el objetivo de prevenir contagios y contener la pandemia en Nezahualcóyotl.



Reconoció la ardua labor que ha hecho el gobierno municipal que encabeza el edil Juan Hugo de la Rosa para cuidar de la salud de la población de Neza y fomentar en todo momento por medio de diversas campañas informativas innovadoras y acertadas las medidas de autoprotección para evitar se infectado de COVID-19.



Por último, el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García agradeció el apoyo de las autoridades estatales y reiteró el llamado a cuidarse, lavarse las manos, evitar aglomeraciones y sobre todo no salir de casa ni organizar fiestas o reuniones durante estas fechas decembrinas por el bienestar y la salud de todos.