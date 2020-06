Gobierno de Papalotla niega haber contraído deuda, porque tiene finanzas sanas: Rodrigo Ruiz

Papalotla, Méx., a 20 de junio del 2020.- ’El gobierno municipal de Papalotla tiene finanzas sanas y no tiene la necesidad de contratar deuda con ninguna institución financiera’, afirmó el Presidente Municipal Rodrigo Ruiz Martínez.



Señaló que aunque la emergencia sanitaria por Covid-19 ha generado gastos extraordinarios, con el manejo adecuado de las finanzas se ha estado cubriendo en tiempo y forma cada uno de los rubros en los que se ha invertido, por lo que se ha pagado a todos y cada uno de los proveedores.



’Papalotla es el municipio más pequeño en cuanto a territorio y población del Estado de México, por lo que nuestro presupuesto es igualmente pequeño y es por eso que actuando de manera responsable hemos evitado contraer deudas que pongan en riesgo las finanzas del gobierno municipal,’, señaló.



Afirmó que pese a que recibió un municipio con una deuda de más de 20 millones de pesos contraída por las administraciones anteriores, el gobierno municipal sigue trabajando sin la necesidad de endeudarse, pero cumpliendo con todos y cada uno de los compromisos del ayuntamiento.



Con ello, Rodrigo Ruiz resaltó que el gobierno de Papalotla no está en quiebra, que tiene finanzas sanas porque se está haciendo un buen manejo de los recursos públicos, por ello en ningún momento se ha acercado al Congreso local para buscar contratar deuda.



Agregó que la austeridad con la que se ha manejado la administración, ha permitido mantener finanzas sanas, para dar cobertura a las necesidades básicas del municipio, ’no voy a negar que en ocasiones hay que estirar el gasto, que nos es difícil cubrir, sobre todo ahora con la emergencia sanitaria, sin embargo antes de contraer deuda, considero que el gobierno del Estado de México podría ayudarnos con un extra en los recursos, o redireccionando algunos gastos de presupuesto en rubros relacionados con la emergencia sanitaria, eso sería lo ideal, no endeudarnos’, explicó el alcalde.



Aclaró que habló con la diputada Mónica Álvarez Nemer, quien le explicó que la información vertida en varios medios de comunicación no era con la finalidad de señalarlos como municipios en quiebra, sino explicarles que hay pláticas con instituciones financieras para que en alguna situación emergente como la que se está viviendo por Covid-19, pues puedan contratar algún crédito en caso de requerirlos.



Ruiz Martínez, dejó en claro que durante su administración no se ha buscado contratar deuda ni se contratará, porque se está trabajando con austeridad, administrando bien los recursos en beneficio de todos los habitantes de Papalotla.