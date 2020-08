Gobierno de Puebla y UIF persiguen políticamente a Antorcha Campesina: Dip. Federal, Brasil Acosta

CIUDAD DE MEXICO, A 18 de Agosto.-El diputado federal, Brasil Alberto Acosta Peña, aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), hace uso faccioso de la ley, y opera en contubernio con el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, para dar un golpe político a Antorcha Campesina.



Acosta Peña, también dirigente de Antorcha Campesina en el Estado de México, dijo que recurrirá a todas las instancias legales para demostrar que en México se hace uso faccioso de la ley y de las instancias federales como la UIF, luego de que sin un previo aviso ni investigación la UIF congeló sus cuentas bancarias, una de las cuales pertenece al fondo de asistencia social que recibe por parte de la Cámara de Diputados y que destina para apoyar en el combate al Covid 19, denunció el legislador.



Destacó que utilizará todos los mecanismos legales para defensa como el amparo, acudirá a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar que en México se viola la Constitución, ya que para congelar sus cuentas debe existir una petición internacional o una sentencia de juez ’y en mi caso no se ha aplicado ninguna de las dos situaciones anteriores, por lo cual se trata de una arbitrariedad y una persecución política’.



El congresista destacó que estas acciones se derivan de la crítica que Antorcha Campesina hace al trabajo del gobernador Miguel Barbosa y sus pocos resultados en el combate a ’la pobreza, a la inseguridad, a los feminicidios y a la falta de apoyo a la educación’. En este sentido Acosta Peña enfatizó que el morenista Miguel Barbosa no puede perseguir a todos los críticos de su gobierno, porque entonces estaría creado una dictadura.



Agregó que el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, no ha presentado pruebas que justifiquen el congelamiento de las cuentas y solo se ha limitado a informar en la prensa, pero no existe claridad en la supuesta investigación ni evidencia de ningún delito.



’Me presenté personalmente a la Unidad de Inteligencia Financiera para que se me informara de las razones del bloqueo bancario ordenado en mi contra y no recibí ninguna explicación, pero el titular de la Unidad ya estaba lanzando acusaciones a través de los medios y confirmando que se trata de una operación lanzada desde el Gobierno de Puebla, lo cual evidencia la naturaleza política del ataque’.



Acosta peña, enfatizó que esta persecución política tendrá como respuesta la protesta pública de todos los antorchistas del país y llamó a los mexicanos a estar al pendiente de estas arbitrariedades, pues cualquier ciudadano puede ser víctima de este tipo de acusaciones sin pruebas.