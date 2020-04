Gobierno de Sinaloa suspende actividades solo en áreas no esenciales

Culiacán, Sinaloa.- Atendiendo las medidas que se aplican en la fase 2, para evitar posibles contagios del COVID-19, el Gobierno de Sinaloa tomó el acuerdo de suspender actividades solo en dependencias con actividades no esenciales, pero seguirán abiertas aquellas áreas que por su naturaleza, son vitales en la operatividad, más en estos momentos de contingencia sanitaria.



Estas áreas, se puntualiza, seguirán trabajando bajo los protocolos preventivos dictados por las autoridades de Salud, para garantizar la sanidad tanto de servidores públicos como de ciudadanos que acudan a hacer algún trámite o servicio.



En ese sentido se informa que continuarán laborando las áreas administrativas relacionadas con las siguientes actividades:



- Apoyo a los Servicios de Salud que otorgan hospitales, clínicas, farmacias y laboratorios

- Seguridad Pública

- Protección Civil

- Servicios de inspección fitosanitaria y zoosanitaria

- Atención a la violencia intrafamiliar y a la mujer

- Asistencia de personas en estado de vulnerabilidad

- Apoyo asistencia de primera necesidad a la población

- Registro Civil

- Inspección sobre bebidas alcohólicas

- Recaudación de Rentas

- Trámites vehiculares como licencias, canjes o refrendos, etc.

- Expedición de Cartas de No Antecedentes Penales

- Registro Público de la Propiedad y del Comercio

- Catastro

- Así como todas aquellas que los titulares de las Dependencias y Organismos Descentralizados consideren esenciales



Es importante mencionar que, tal como lo anunció el gobernador Quirino Ordaz Coppel, quienes sí podrán ausentarse de la totalidad de las dependencias, son las y los trabajadores de 65 años o más, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, personas con discapacidad o aquellas que padezcan algún tipo de padecimiento crónico degenerativo o esté bajo tratamiento farmacológico que le genere supresión del sistema inmunológico.



Así mismo, se ponen a disposición, para hacer trámites y servicios, las plataformas Ciudadano Digital (ciudadano.sinaloa.gob.mx), Notario Digital (notario.sinaloa.gob.mx) y Catastro Digital (avaluo.sinaloa.gob.mx).



Con estas acciones, el Gobierno del Estado de Sinaloa reitera que continúa atento para atender las disposiciones de la Secretaría de Salud, en el propósito de contribuir a enfrentar, entre todos, el coronavirus.