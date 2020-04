Gobierno de Taxco activa operativos de somatización y de detección oportuna de temperatura.

www.guerrerohabla.com



Taxco de Alarcón, Guerrero.22 de marzo de 2020.-Con el fin de detectar posibles casos de COVID-19 por coronavirus y así evitar la propagación, el gobierno de Taxco activó operativos de sanitización y de detección oportuna de temperatura, en el mercado Tetitlán y el tianguis sabatino en apoyo a los comerciantes de este sector y del público en general que asiste a estos puntos.



Por instrucciones del presidente Marcos Efrén Parra Gómez, a través de las direcciones de Servicios Municipales de Salud y de Protección Civil, el pasado viernes se llevó a cabo el operativo de sanitización en todas las áreas del mercado Tetitlán, y más tarde por las instalaciones del tianguis sabatino, todo ello como parte de las medidas de prevención ante la actual contingencia del COVID-19, ahí elementos de Protección Civil y personal de Servicios Municipales de Salud realizaron un recorrido en el que rociaban y esparcían un compuesto a base de cloro como medida de sanidad.



Para el día sábado, se instalaron cuatro módulos de detección oportuna de temperatura, mismos que fueron establecidos por la dirección de Servicios Municipales de Salud, que dirige el Dr. Carlos Guerra Álvarez, para detectar posibles casos de COVID-19 por coronavirus, intensificando las acciones preventivas.



Los módulos fueron ubicados en el zócalo de la ciudad, así como en el estacionamiento de Casa Janna y en las centrales de autobuses, además de que se implementaron brigadas por personal de salud capacitado, en la que se atendieron a 1,399 personas, de las cuales, no se registró algún caso por COVID-19.



Carlos Guerra dio a conocer que la primera brigada instalada en la Estrella Blanca se atendió a 293 personas, de las cuales 2 de ellas presentaron febrícula sin síntomas respiratorios, la segunda brigada en esta central de autobuses, se atendieron 258 personas, una de ellas presentó síntomas ligeros en tratamiento, de la cual no fue canalizada por no tener síntomas asociados.

La tercera brigada, se encontró en el estacionamiento de Casa Janna, en la que se atendieron a 360 personas, 3 de ellas con infección respiratoria pero no asociado a COVID-19, y la cuarta brigada, correspondió al módulo del hotel Misión, ahí 190 personas fueron revisadas y solo una de ellas registro febrícula, pero no asociada, y finalmente, la brigada que fue ubicada en el zócalo de la ciudad se atendieron a 298 personas, y 4 de ellas presentaron infección respiratoria aguda, no asociada al COVID-19.



Finalmente, el gobierno de Taxco, a través de la dirección de Asuntos Indígenas y personal del regidor Mario Alberto Gómez Moronatti y de la síndica Thalía Rodríguez llevaron a cabo acciones informativas sobre las medidas de prevención sobre la enfermedad COVID-19 por coronavirus en la comunidad de Tlamacazapa, entregando folletos en su lengua materna náhuatl, y carteles informativos sobre las medidas sanitarias.