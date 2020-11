Gobierno de Taxco conmemora el día naranja con atenciones médicas para mujeres.

www.guerrerohabla.com



Taxco de Alarcón, Guerrero.25 de noviembre de 2020.-Con la finalidad de conmemorar el mes naranja, que se realiza los días 25 de cada mes y en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer el gobierno municipal de Taxco que preside Marcos Efrén Parra Gómez, a través del Instituto Municipal de la Mujer, llevará a cabo diferentes actividades en beneficio de las mujeres taxqueñas.



Maritza Inés Ortega Estrada, titular del Instituto Municipal de la Mujer, informó que, bajo el lema ’Prevenir el cáncer de mama y cervicouterino, es una forma de erradicar la violencia hacia las mujeres’, el instituto a su cargo realizará servicios médicos consistentes en Papanicolaou, Colposcopia y Exploración de Mamas, los cuales serán realizados con el apoyo del Dr. Sergio Bruno Muñoz Cortés, médico cirujano de Ginecología Oncológica del Hospital General de México.



Ortega Estrada, destacó que el Día y la Campaña Naranja, buscan movilizar a la opinión pública y a las autoridades para emprender acciones concretas con el fin de promover y fomentar la cultura de la no violencia, por lo que con el apoyo de la administración municipal que encabeza Marcos Parra, se realizarán los estudios de prevención de cáncer a mujeres taxqueñas.



Así también apuntó que, muchas mujeres en el municipio no tienen como prioridad acudir a centros de salud para atenderse y prevenir enfermedades, por el patriarcado que se ejerce en sus familias por lo que, considera que esto es una forma de violencia física, ya que las mujeres están dispuestas a cuidar de toda su familia y no procuran su cuidado, por lo que el gobierno de Taxco ofrece atención médica en este mes de la erradicación de la violencia a las mujeres.



Finalmente, enfatizó que, la campaña se llevará a cabo el día 27 de noviembre en la Clínica Santa Cruz a partir de las nueve de la mañana a las seis de la tarde, de igual forma dijo, que durante este día 25 de noviembre, los trabajos se concretaron en realizar acciones de concientización, iniciando desde las oficinas municipales y recorriendo distintos puntos de la ciudad para que la gente portara un listón naranja como símbolo de este día.