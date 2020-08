Gobierno de Taxco inicio plan emergente de Reordenamiento Vial en las principales calles de la ciudad.

www.guerrerohabla.com



Taxco de Alarcón, Guerrero. 18 de agosto de 2020.-Para facilitar el tránsito vehicular y despejar vialidades, el Gobierno de Taxco refuerza acciones a través del Plan Emergente de Reordenamiento Vial, que se llevará a cabo en diferentes calles de la ciudad, con el fin de recuperar espacios públicos y mejorar la imagen de la ciudad.



El secretario de Gobierno, Esteban Sotelo Salgado dio a conocer que el Plan Emergente de Reordenamiento Vial, tiene por objetivo impulsar acciones que permitan mejorar la imagen de Taxco, y con ello, el rescate de los espacios públicos, por lo que, se realizarán labores de retiro de vehículos abandonados que llevan incluso años estacionados, obstruyendo el flujo vehicular y peatonal.



De igual forma, Sotelo Salgado, detalló que este plan de trabajo, también, contempla hacer conciencia en la ciudadanía, para que no obstaculice las calles o banquetas al estacionar vehículos o colocando algún elemento atípico que no permita o dificulte el tránsito peatonal y vehicular.



Asimismo, dijo que los trabajos se realizarán en conjunto con la dirección de Imagen Urbana, Protección Civil, Tránsito Municipal y Saneamiento Básico, de esta manera, informó que se han realizado retiros de vehículos y de igual forma, se ha notificado a los vecinos de las diferentes calles entre ellos, la Av. de Los Plateros, sobre los trabajos que se realizarán para que retiren sus vehículos de las calles.



Del mismo modo, señaló que las acciones no sólo consistirán en el retiro de vehículos, sino también, de realizar la limpieza completa del lugar para evitar focos de infección, así como los trabajos de retiro de basura, la poda de árboles y la pintura de bardas y señalamientos viales, por lo que, invitó a la ciudadanía a ser parte del Plan de Reordenamiento Vial, haciendo los reportes correspondientes a Tránsito Municipal sobre vehículos abandonados, así como no estacionar vehículos en zonas que privatizan el derecho de vía, del mismo modo, pidió a los usuarios y choferes utilizar únicamente el espacio asignado para las paradas del transporte público.



Finalmente invitó a todos los vecinos que, para transitar de manera segura al usar banquetas y espacios peatonales en las calles principales de la ciudad retiren postes con o sin cadena, macetas, letreros, mojoneras, puestos semifijos o ambulantes y todo aquel elemento atípico que obstaculice el tránsito peatonal y vehicular.