Gobierno de Taxco se suma a la Jornada Nacional ’Sana Distancia’ por COVID-19.

Taxco de Alarcón, Guerrero. 23 de marzo de 2020.-El presidente, Marcos Efrén Parra Gómez, hizo un llamado a la población para atender las medidas de prevención, para evitar la propagación del COVID-19 por coronavirus, reforzado las acciones de prevención, y pidió a la población cumplir con disciplina y responsabilidad estas medidas.



Dijo, que por recomendación de la Secretaría de Salud Federal, se ha puesto en marcha la Jornada Nacional ’Sana Distancia’ que dio inicio este lunes 23 de marzo al 19 de abril, en la que hace referencia y recomendaciones a la población, para que se reduzcan los riesgos del brote de COVID-19.



Ante ello, Marcos Parra, pidió a la población atender la recomendación que realiza la Secretaría de Salud a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para poner en marcha los siete principales componentes de la jornada, entre ellas, la acción más importante, es la definición del espacio social, es decir, que se respete la distancia entre una persona y otra con de 1.5 metros de distancia.



Asimismo, dentro de los siete puntos, se encuentran las medidas básicas de prevención, como es el lavado frecuente de manos, aplicando la técnica correcta con agua y jabón, con una duración de al menos 30 segundos, así como la desinfección de manos con gel antibacterial a base de alcohol, cubrir la boca al toser o estornudar con el ángulo interno del codo y, principalmente llevar a cabo el saludo a distancia, evitando dar la mano, abrazar y dar besos.



Dijo, que en el tema de educación, a partir del día 20 de marzo las clases quedan suspendidas en el municipio en todos sus niveles, y resaltó que estos días no son vacaciones, sino una jornada de suspensión para estar en casa atendiendo las medidas de prevención de salud. También, señaló que otra de las medidas es la suspensión temporal de actividades no esenciales, como cursos, conferencias, entre otros tipos de eventos.

También, se recomienda a la población quedarse en casa, cuidarse uno mismo y a sus familiares, procurando tener espacios limpios y saludables dentro del hogar, y también en el mismo domicilio se pide mantener la sana distancia entre los miembros de la familia, así como reprogramar los eventos de concentración masiva, que reúnen a más de cinco mil personas, como conciertos y partidos de futbol.

Y finalmente, solicitó mantener la protección y cuidado de las personas adultas mayores ya que es un grupo vulnerable en esta contingencia de COVID-19, principalmente para las familias que tienen que salir a realizar sus actividades como el trabajo, cuya jornada de salud invita a la población a reducir las actividades procurando no afectar a los sectores que viven al día.