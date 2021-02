Gobierno de Teotihuacán cumple compromisos con la ciudadanía

Como parte de las múltiples acciones, en favor de la sociedad de Teotihuacán, el gobierno municipal realiza el inicio de los trabajos de desinfección en redes de agua potable y de distribución, así como tanques y depósitos, sumándose hogares de recursos precarios, mientras el alcalde Ing. Jaime Heredia Ángeles, advirtió que es parte de los compromiso que tiene con los habitantes de todas las poblaciones y barrios.



Frente a los tiempos de pandemia, el presidente de Teotihuacán, recomendó que no se baje la guardia, hay que seguir con las reglas de sanidad para evitar más contagios, por tal motivo, dio inicio a este programa de atender la desinfección a las redes y distribución de agua potables.



Acompañado, por integrantes del Cabildo, Mtro. Joaquín Meza de Proyectos; jefe de agua CAEM, Lic. José Luis Juárez Hidalgo; Maribel García Sánchez, titular ODEAPAST; Lizbeth Viridiana González Jurisdicción Sanitaria 18, el alcalde dijo que a partir del 01 al 19 de marzo 2021, acudirá personal acreditado a cada casa, para entregarte de manera gratuita un: Kit de Desinfección; Gotero Plata Coloidal; Pastillas Cloro Concentrado.



Además, el presidente municipal de Teotihuacán, sostuvo que al termino con esta fase, se dará continuidad, o sea terminando en domicilios con finalidad de prevenir y erradicar cualquier tipo de enfermedades, sobre todo de origen hídrico, acciones siempre que sea cumpliendo con la normatividad.



Tras, el banderazo de inicio en el Pozo de Agua Potable de la Cabecera, para los trabajos de mayor apoyo, es dar mejores resultados, que favorezca a los habitantes de este municipio, a la vez dijo que es grato anunciar, que: ’Iniciamos con un proceso de desinfección de todas las redes hidráulicas del municipio, con el objetivo de lograr una desinfección integral desde la extracción del vital líquido, en agua pasando por líneas de conducción tanques y cisternas de almacenamiento generales.



Por ello, reiteró que Teotihuacán, cumple compromisos con la ciudadanía al iniciar los trabajos de desinfección, esto en tanques depósitos y redes de agua potable, donde esto consisten estas acciones y obligaciones de un gobierno.



Al respecto, añadió que: ’Atendiendo la recomendación de la Secretaría de Salud y la Jurisdicción de Regulación Sanitaria quiero informar que en Teotihuacán nunca se había realizado trabajos paro su desinfección de redes hidráulicas, esto desde su construcción que, fue aproximadamente de 30 a 40 años, o nunca se había dado mantenimiento’.



Enfatizó, que: ’Nuevamente lo aclaró, de estar abierta con el 30% a partir del día lunes, me marcó la normatividad, nos marca la Secretaría de Salud Federal Estatal, y nosotros, en el municipio nomás acatar las indicaciones que nos hacen llegar se mantendrán abiertos’.



Asimismo, conminó a pedirle a todos y cada uno de los ciudadanos de este municipio, que no bajen la guardia, el gobierno del estado, está en color naranja, es de suma importancia, continuar con las medidas extremas y necesarias para conservar la salud y de Teotihuacán; nos da la facultad y, el día de ayer tenemos el acuerdo de que, nos mantenemos en semáforo rojo, nos mantenemos en semáforo rojo si regresa la desobediencia.



Para concluir, el alcalde ejemplificó, que ahí, pueden buscar la información: ’Transparencia y también está publicada en esta página de Megalodón pendiente. Si alguien desea ingresar para ver cuáles son sus obligaciones lo que respecta a un servidor. Es todo gracias y buena tarde para todos’, finalizó.