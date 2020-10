Gobierno de Texcoco entrega e inaugura un nuevo jardín en San Miguel Coatlinchán, aplica más de 6 millones de peso

Texcoco, Méx., a 3 de octubre del 2020.-Con una inversión de más de 6 millones de pesos, Sandra Luz Falcón Venegas, presidenta municipal de Texcoco, acompañada del senador de la República, Higinio Martínez Miranda, entregan e inauguran el jardín comunitario en la comunidad de San Miguel Coatlinchán.

"No sé cuántos municipios hay en el país, pero no es común que los gobiernos locales le entreguen obras al gobierno federal, pero en Texcoco si lo hemos hecho, y no es que tengamos mucho dinero, pero ya tantos años que hemos gobernado Texcoco, eso nos da esa oportunidad, aparte en los próximos días también le entregaremos el complejo y la escuela de Béisbol que también construimos para su operación", dijo el senador.