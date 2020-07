Gobierno de Texcoco entrega obras por más de 10 millones en Coatlinchán

En gira de trabajo por la comunidad de Coatlinchán, guardando las medidas sanitarias y de sana distancia, el Gobierno Municipal de Texcoco, entregó obras por más de 10.5 millones de pesos, en beneficio de esta localidad.



La gira encabezada por la Presidenta Municipal de Texcoco Sandra Luz Falcón Venegas, se dejó que claro que pese a la Pandemia generada por Covid-19, el gobierno municipal no ha frenado su ritmo de trabajo, la prueba es que estas obras se están entregando en tiempo y forma.



’Estamos conscientes que no podemos hacer eventos masivos, porque aún estamos en semáforo rojo y debemos respetar las medidas sanitarias por nuestra propia salud, pero la entrega de estas obras en necesaria para que la ciudadanía pueda hacer uso de ellas y disfrutarlas guardando la sana distancia’, expresó la presidenta.



Sandra Luz Falcón Venegas hizo un reconocimiento a quienes no han parado el trabajo y han continuado trabajando para que los demás puedan estar bien: ’Hay a quienes les tocó quedarse en casa, pero hay quienes no pudieron quedarse en casa, por ello va mi reconocimiento para los elementos de las Direcciones de Seguridad Pública, Protección Civil, Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Regulación Comercial, quienes se han mantenido laborando’.



En su recorrido por Coatlinchán, la presidenta de Texcoco entre la obra de construcción de drenaje sanitario y pavimentación con concreto hidráulico, en la calle Xaltocan, con una inversión de 3 millones, 547 mil pesos; la construcción de drenaje sanitario en la cerrada Xaltocan, se hizo la introducción de drenaje sanitario con un costo de 292 mil, 927 pesos. 80.



En la calle Prolongación Buenos Aires se realizó la introducción de drenaje sanitario, de la red de agua potable y pavimento con concreto hidráulico con un costo de 2 millones 443 mil, 881 pesos.84; en la calle Insurgentes se rehabilitó el drenaje sanitario, la red de agua potable y de pavimento hidráulico con una inversión de un millón 805 mil pesos.



También se realizó la construcción de la vialidad de acceso al Hospital Texcoco Materno Municipal de Coatlinchán, con una inversión de 2 millones 406 mil 502 pesos.84.



Al dirigirse a la comunidad, Sandra Luz Falcón, señaló que la comunidad de Coatlinchán ha sido privilegiada en obras y ahora también porque se espera una segunda visita del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, lo que también es un privilegio para los Texcocanos.



’Seguimos trabajando gracias a la confianza que ustedes nos han dado, ahora debemos adaptarnos a una nueva normalidad, acatar las medidas sanitarias para enfrentar el Covid-19, pero eso no va a frenar la obra y la labor para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Texcoco’, finalizó la presidenta.