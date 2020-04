Gobierno de Texcoco realiza sanitización y desinfección en mercados y plazas públicas

Texcoco, Méx., a 26 de marzo.- Para dar confianza a la ciudadanía al acudir a realizar las comprar de los productos de primera necesidad, la Dirección de Regulación Comercial con personal capacitado, comenzó los trabajos de sanitización y desinfección mercados y centros de abasto, con productos que no afectan los alimentos ni a las personas.



Israel Elio Castillo Rodríguez, Director de Regulación Comercial explicó que estos trabajos de sanitización y desinfección de mercados públicos, se están realizando por instrucciones de la Presidenta Municipal Sandra Luz Falcón Venegas, para garantizar a la ciudadanía la limpieza y combate al coronavirus.



Agregó que la sanitización se realiza con materiales no tóxicos para el ser humano, a base de sales cuaternarias, material que está bajo la autorización Q-Q-0230.003 de la Secretaria de Agricultura Desarrollo Rural (SAGARPA), y otros organismos de salud internacionales y que ataca directamente al virus COVID-19,



Explicó que el personal que realiza la aplicación de las sales cuaternarias, va protegido al aplicar las sales, para contraer el coronavirus y no porque este afecte su salud, ya que la aplicación se realizará de manera constante cada tercer día para garantizar la seguridad de quienes acuden a los mercados y plazas pública municipales a realizar sus compras.



’En Texcoco tenemos los mercados municipales San Antonio, Belisario Domínguez, Las Vías, la Cenaduría, la plaza Bicentenario y la de la Cultura, en donde con el apoyo de los administradores y las mesas directivas de cada lugar se está aplicando la sanitización y desinfección sanitaria.



Israel Castillo, pidió a la ciudadanía y a los comerciantes, apoyar para mantener limpios pasillos y lugares de venta, así como facilitar la aplicación del producto para prevenir enfermedades, y por el bienestar de la salud de comerciantes y la ciudadanía que a diario acude a realizar sus compras.