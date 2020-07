Gobierno de Texcoco retoma giras y visita comunidades

Texcoco, Mèx., a 14 de julio del 2020.-Guardando las medidas sanitarias y de sana distancia el Gobierno Municipal de Texcoco reinició las giras de trabajo por las comunidades, con la finalidad de conocer las necesidades de la población, supervisar o entregar obras y reforzar los vínculos con la ciudadanía.



La Presidenta Municipal Sandra Luz Falcón Venegas, acompañada por el Secretario del Ayuntamiento Juan Darío Arreola Calderón, así como por algunos integrantes del cabildo, recorre las comunidades, recomendado a la ciudadanía que de preferencia permanezcan en sus domicilios y si necesitan salir que utilicen el cubrebocas y caretas protectoras, que guarden su distancia y se laven las manos o utilicen el gel antibacterial cada vez que sea necesario.



’La administración municipal no se detiene, seguimos trabajando por el bienestar de los texcocanos, por eso supervisamos obras, se inician otras, se evalúan las necesidades de las comunidades porque tenemos que seguir trabajando pese la pandemia’, afirmó la Presidenta de Texcoco.



Señaló que las giras continúan, así como las labores de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos, Servicios Públicos, Agua Potable, Tesorería y Administración y todas las direcciones que no han parado de laborar pese a las restricciones sanitarias.



’Envió mi cariño y apoyo a todas las familias texcocanas, que se vieron afectadas por esta pandemia en la disminución de sus ingresos familiares y en la pérdida de algún ser querido, no cabe duda que esta situación es un gran reto para todos nosotros, pero también sé que saldremos adelante sin importar las adversidades’.



Agregó que: ’por ese amor y compromiso que le tenemos a nuestro municipio, se han designado brigadas del gobierno municipal para recorrer las comunidades con la intención de trabajar por seguir mejorando la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos, de cada una de las familias texcocanas’, puntualizó la presidenta.



Sandra Luz Falcón, al reiniciar las giras de trabajo del Gobierno Municipal, pidió a los ciudadanos que mantengan su fortaleza, que no bajen la guardia y mantengan las medidas sanitarias por el bienestar de sus familias y de todos los texcocanos.



’De cada uno de nosotros depende que seamos más los que nos reencontremos cuando esta pandemia sea controlada, cuando nos podamos saludar y darnos un abrazo solidario por haber superado este reto con las mejores condiciones de salud’, finalizó la Presidenta.