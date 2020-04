Gobierno de Texcoco se suma a la Jornada Nacional de "Sana Distancia"

Texcoco, Méx., a 18 de marzo de 2020.-En Texcoco no hay registro de casos de coronavirus, ni tampoco hay casos en observación, sin embargo como parte de las medidas implementadas por el Gobierno de México, y con el objetivo de anticiparnos a la Fase 2 del COVID-19, el Ayuntamiento Municipal de Texcoco se suma a las indicaciones, con el objetivo de no poner en riesgo la salud de los texcocanos.



La Presidenta Municipal de Texcoco Sandra Luz Falcón Venegas, señaló que no suspenderán la atención a la salud, los servicios públicos, los trabajaos de obras públicas y la seguridad preventiva del gobierno municipal, sin embargo, se suma a la política de promover el trabajo desde casa para que los padres de familia puedan estar pendientes de sus hijos, por lo que en las oficinas del gobierno municipal se establecerá un sistema de rotación de horarios para que no se vea afectada la atención a los ciudadanos.



A partir de este martes 17 de marzo y hasta el 20 de abril del 2020, se comenzaron a aplicar estás medidas en las diferentes dependencias entre ellas el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Texcoco, en donde se atiende a las personas de la tercera edad, catalogadas como grupo vulnerable, por lo que fueron suspendidas las reuniones en los grupos y clubs existentes en el municipio, se reprogramará el viaje que cada años realizan los adultos mayores a alguna playa y se organizaron brigadas médicas para mantener el monitoreo de los hospitales de la localidad.



La Dirección de Cultura suspendió las clases presenciales en los talleres y las Escuelas de Enseñanza Musical (ESEM), por lo que los maestros implementaron un programa de clases en línea, a través de plataformas digitales, como facebook live, youtube o video-conferencias en skype, grupos de whatsapp entre otras plataformas, para evitar concentración de personas.



Se reprogramará el Festival Cultual Rey Poeta Nezahualcóyotl que se había venido realizando en el mes de mayo hasta se supere la fase de contingencia derivada del COVID-19.



Todas las oficinas del gobierno municipal, fueron dotadas con gel antibacterial con acceso al público, además se instaló personal de Protección Civil y de Seguridad Pública, proporcionando a los visitantes al ayuntamiento el desinfectante, en tanto que en los sanitarios hay dispensadores de jabón líquido para el lavado de manos.



La Dirección de Educación mantiene el contacto con los planteles todos los planteles de educación del municipio, con la finalidad de tener acceso a sus comunicados relacionados con las medidas de seguridad por el COVID-19.



La Dirección de Regulación Comercial realiza el monitoreo y revisión de los mecanismos de sana distancia en puntos de reunión como mercados, tianguis y centros comerciales, implementados por las mesas directivas o administradores.



La Presidenta Municipal señaló que aunque se establecerán horarios escalonados para los trabajadores del gobierno municipal, las áreas de Servicios Públicos, Seguridad Pública y Movilidad, Protección Civil y Bomberos, Obras Públicas se mantienen trabajando de manera normal, priorizando la atención a la población.



Además se está trabajando de manera coordinada con los concesionarios de las rutas y líneas de transporte público que llegan a Texcoco, para que se refuercen las medidas de higiene para protección de los usuarios.



Insistió en que las instrucciones son el resguardo en sus hogares, por lo que sugirió que se evite en la medida posible acudir con los menores a las unidades deportivas y parques o sitios recreativos en donde estén expuestos a contagios.



Llamó a la ciudadanía a no caer en pánico, a informarse a través de los medios oficiales, sin caer en situaciones que generen desinformación y temor, agregó que no se difunda información falsa que no esté confirmada, ya que se trata del cuidado de la salud de todos.



’Nosotros seguiremos trabajando, no nos bajaremos del barco, la responsabilidad del cuidado de nuestra salud es de todos, la mejor manera de prevenir el COVID-19 es la limpieza con jabón, por eso debemos respetar las medidas higiénicas de sana distancia, el lavado de manos con jabón, la limpieza en nuestros hogares y con nuestras familias’, señaló la presidenta municipal.



Agregó que el gobierno municipal a través de sus distintas áreas, estará atento las 24 horas del día a las necesidades de la población, así como informando en forma veraz sobre las disposiciones que tienen que el tema del COVID-19.