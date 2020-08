Gobierno de Tezoyuca mantiene en el olvido a 35 mil habitantes de la colonia Ejidos de Tezoyuca

Tezoyuca, EdoMex.- Cerca de 35,000 mil personas que habitan en los ejidos de Tequisistlán en el municipio de Tezoyuca se mantienen en el limbo por la falta de servicios públicos y la in-definición de límites territoriales, a decir de los propios habitantes, esta situación no se resuelve por ’conveniencia política de gobiernos’.

Al respecto, la presidenta del Comité de Colonos de Ejidos de Tequisistlán, Alma Rocío Vázquez Martínez, detalló que esto genera que no puedan contar con los servicios públicos, ’un derecho estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos’.



En entrevista, la señora Alma Rocío relato que todos los políticos de Tezoyuca solamente se han aprovechado de la gente de Ejidos de Tequisistlán, a decir de ella, Diana Chávez no fue la excepción, pues durante su campaña a la presidencia municipal llegó a hacer promesas que, de ante mano, sabía eran imposibles de cumplir.



A través del Comité de Colonos de Ejidos de Tequisistlán (organización notariada y certificada ante Relaciones Exteriores, creada por ellos mismos para tramitar los servicios públicos), entre el trienio 2009-2011 consiguieron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizara la instalación eléctrica; sin embargo, sus recibos de luz se muestran como municipio de Atenco, mientras que sus credenciales del Instituto Nacional Electoral (INE) aluden a que su vivienda se ubica en Tezoyuca.



A pesar de que existen documentos que el ejido pertenece al municipio de San Salvador Atenco, piden a los ayuntamientos interés en precisar sus fronteras con el fin de realizar las tareas de prestación de servicios públicos.



Recuerdan el viacrucis que han vivido desde hace trienios: en el mes de agosto de 2013, manifestaron al presidente Idelfonso Silva Vega su apoyo; han acudido a Gobernación en Texcoco; a Desarrollo Urbano, al Gobierno del Estado de México, revisaron dictámenes de congruencia y visitaron la Legislatura Local y todas las instancias avalan que los ejidos pertenecen a Atenco.

’Nadie resuelve esta situación. Simplemente cada candidato, trienio tras trienio, asiste a los ejidos prometiendo regularización servicios públicos, pero en realidad ni saben que no podrán cumplir porque no es su territorio’, señaló.



Convencidos que los candidatos emplean estrategias diversas, dedican mucho tiempo y energía para movilizar a los habitantes a su favor; acusan a la presidenta municipal Diana Chávez de utilizarlos políticamente: ’tenemos un video donde revela que los habitantes de este lugar no logran entender que ella no tiene la facultad de meter servicios al ejido, y especifica que la comunidad sólo sirve por los votos.’

Insisten que la edil aprovecha la situación y los utiliza estadística mente, derivado de que el INEGI contabiliza el número de habitantes que existen por municipio, dato que sirve para que el congreso local asigne para el presupuesto año con año, además de definir la contienda electoral.



Asimismo, objetan que la edil no coadyuva con ellos para revisar sus necesidades como comunidad, ’pedimos a Diana Chávez defina que somos territorio de Atenco, porque somos electoralmente de Tezoyuca, no territorialmente’, enfatizó.

Finalmente pidió voluntad política a Diana Chávez para que dejen de lucrar con los Ejidos de Tequisistlán y puedan así acceder a los servicios a los que tienen derecho: "somos 35,000 habitantes, ya por cantidad podemos tener un centro de salud, cuando alguien se enferma tiene que ir a Tezoyuca, y a las 3 de la mañana tiene que irse caminando, exponiéndose a muchos peligros; los niños tienen que caminar por lodazales, llegan a la escuela con sus zapatitos todos llenos de lodo, los únicos afectados somos los habitantes".