Gobierno de Valle de Chalco firma importante convenio de colaboración con la línea de autobuses

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, MÉX.-El gobierno de Valle de Chalco que encabeza Armando García Méndez, firmó importante convenio de colaboración con representantes de la línea de autobuses Fletes y Pasajes S.A. (FyPSA), representada en el municipio por Miguel Ángel Ramírez Ortiz,el objetivo es ofrecer a la población de escasos recursos, adultos mayores, migrantes e indígenas, una opción segura, accesible y confortable para trasladarse a sus comunidades de origen en Tapachula, Salina Cruz, y varias ciudades más de Oaxaca y Chiapas.



El convenio va a servir para ayudar a las personas que por alguna razón tuvieron que dejar su lugar de origen para venir a la ciudad, y no tienen los recursos para regresar con sus familias, a sus comunidades de origen. Con esta medida, podrán obtener descuentos que van desde el 50%, e incluso, llegar al 100% si la situación lo amerita.



Durante su intervención, Armando García Méndez, titular del gobierno de Valle de Chalco, agradeció la colaboración de FyPSA para suscribir el convenio, y reconoció la labor de Víctor Miranda Tenorio, subdirector de desarrollo metropolitano, durante las gestiones de enlace de esta importante medida que beneficiará a muchas personas.



’Los itinerarios y rutas que ustedes manejan serán de gran utilidad porque tenemos mucha gente migrante de la zona de Oaxaca y de Chiapas; la firma del convenio va ayudar mucho’, aseguró el alcalde.



Para atender de manera rápida a la población que necesite el apoyo, invitó a las personas interesadas a acercarse a la Presidencia Municipal; ’se va aplicar un estudio socioeconómico para determinar el descuento que podrá otorgarse para ayudar’.



Las personas que requieran el descuento deberán de acudir a la Presidencia Municipal, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 16:00 horas, y también se informó que habrá ’un formato de emergencia’ para agilizar la atención en cualquier horario.



Para conocer las tarifas y destinos de FyPSA, es necesario acudir a las instalaciones de la terminal de autobuses, ubicadas en la zona conocida como la ’caseta vieja’, en la lateral sur de la autopista México-Puebla, entre la avenida División del Norte y Oriente 22, en la colonia San Isidro, y se habilitó la siguiente línea telefónica para brindar informes: 55 30 91 52 62.



Por último, el edil insistió en que la pandemia no se ha terminado, e invitó a la población a no bajar la guardia, y recordó que si van a viajar es importante seguir utilizando el cubrebocas, asearse las manos frecuentemente con agua y jabón, además de usar gel antibacterial, y respetar la medida que establece un aforo máximo del 30% para evitar contagios.