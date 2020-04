Gobierno debe apoyar a los comerciantes y a la ciudadanía ante COVID-19: Gaby Benavides



La senadora del Partido Verde, Gaby Benavides exhortó al gobierno federal a otorgar estímulos económicos a personas físicas y morales para mitigar la contracción económica por COVID-19.



El cierre del comercio formal e informal, los espacios de recreación y esparcimiento social afecta a todos los comerciantes que viven al día con el producto de sus ventas, así como a aquellas pequeñas y medianas empresas que no siempre están preparadas para enfrentar una contingencia como la que se está viviendo a nivel mundial con la pandemia de COVID-19, insistió la senadora del Partido Verde, Gabriela Benavides Cobos, quien solicitó al Gobierno Federal apoyos económicos para estos sectores



Por eso, dijo, es tan importante que el gobierno federal prevea qué tipo de estímulos fiscales otorgaría a las pequeñas y medianas empresas, así como a los ciudadanos en general en esta segunda etapa de la contingencia.



Es momento de mostrar el compromiso con la ciudadanía, con los comerciantes, con los pequeños y medianos empresarios para mitigar los impactos negativos que la contingencia puede traer consigo.



Detalló que es muy importante que se informe a la ciudadanía sobre los mecanismos de apoyo que se llevarán a cabo y no se debe escatimar la posibilidad de usar los recursos necesarios para apoyar al la sociedad.



Recordó que en otros países se han instrumentado una serie de acciones y medidas para mitigar el impacto económico que provocaría la pandemia, como Francia que anunció ayuda de 45 mi millones de euros para empresas y trabajadores.



Por su parte el gobierno de Canadá anunció un paquete de apoyos por mil millones de dólares canadienses (727 millones de dólares estadounidenses) para enfrentar el brote del Covid-19; además de que se suspendió el cobro de los servicios públicos, entre otras cosas. En España se aprobó que empresas y autónomos no paguen tres meses de cotizaciones por el coronavirus, además de algunos otros estímulos fiscales, Alemania y Estados Unidos también han tomado medidas similares.