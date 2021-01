Gobierno debió cambiar la estrategia contra el Covid-19 para evitar miles de muertes: PRD



Muchas personas murieron en sus domicilios por esta enfermedad: Claudia Reyes Montiel.



El Grupo Parlamentario del PRD afirmó que si el Gobierno Federal hubiera cambiado la estrategia contra el Covid-19, la emergencia no estaría en este momento fuera de control y se habrían evitado miles de muertes.



En un comunicado, la bancada expuso que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reconoció anoche que la estrategia para atender la emergencia por la pandemia podría sufrir cambios, algunos incluso radicales, que se conocerán en las próximas semanas.



Especialistas de la Organización Panamericana de la Salud, la UNAM y directores de institutos nacionales de salud presentaron el documento ’Reflexiones sobre la respuesta de México ante la pandemia de Covid-19 y sugerencias para enfrentar los próximos retos’, indicó.



El documento plantea al Gobierno Federal 26 propuestas, entre ellas detectar oportunamente los casos con datos de gravedad, entrega de apoyos a personas en condiciones de mayor vulnerabilidad, reactivación económica con base en monitoreo con pruebas y con futuras vacunas, reforzar la búsqueda y nuevas vías clínicas de decisión para enfrentar el Covid-19 e influenza, así como distribuir permanentemente cubrebocas.



El PRD recordó que ante la falta de resultados de la Federación contra la pandemia, gobernadores, organizaciones civiles, de la academia y empresariales, partidos y fracciones parlamentarias de la oposición e incluso la Organización Mundial de la Salud, exhortaron al Presidente a cambiar el enfoque contra la pandemia.



Precisó que desde marzo de 2020, los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados del PAN, PRI, MC y la coordinadora perredista, Verónica Juárez Piña, consideraron insuficientes las medidas, por lo que exigieron al Gobierno Federal y al Congreso de la Unión poner en marcha diversa acciones, algunas de las cuales coinciden con las presentadas por los especialistas.



Por su parte, en comunicado, la diputada Claudia Reyes Montiel, sostuvo que, entre las cifras oficiales y las dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi) dan cuenta con claridad sobre la mortalidad de la Covid-19.



"Estos datos no hacen más que demostrar que en el país el número de decesos es mayor al que se nos ha dicho, y que las autoridades de salud no tienen un verdadero control la pandemia, al contrario, han sido rebasadas en varios sentidos’, afirmó.



Otro dato preocupante que brinda el Inegi, dijo, ’es que muchas de estas personas murieron en sus domicilios, lo que nos habla de que no hay una atención oportuna, principalmente, porque las instituciones de salud ya se han visto rebasadas, y ante esta situación los enfermos de Covid-19 están falleciendo en sus casas, sin ninguna atención que les brinde una esperanza.’



La legisladora planteó que ’ante esta situación no es de extrañar que estemos ocupando el primer lugar como el peor país para vivir durante la pandemia, esto según los resultados del Ranking de Resiliencia de Bloomberg’, concluyó.