Gobierno del Edoméx sin trabajo preventivo para enfrentar emergencia en San Juan Ixhuatepec: Max Correa

A dos años de haberse realizado la primera sesión del Congreso del Estado de México en la comunidad de San Juan Ixhuatepec, el Presidente de la Comisión Legislativa de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Max Correa Hernández, lamentó que el gobierno mexiquense no haya realizado acciones que le fueron solicitadas, como el trabajo preventivo y de entrenamiento para enfrentar una emergencia y la eventual evacuación de 10 mil personas de esta zona, donde se asientan empresas gaseras y Pemex.



A 36 años de las explosiones de gas en San Juan Ixhuatepec, que provocaron un número indeterminado de víctimas mortales, 7 mil heridos y cuantiosas pérdidas materiales, Correa Hernández hizo un llamado al Presidente Andrés Manuel López Obrador para que establezca la reubicación de las gaseras, y se invierta en un programa federal enfocado a realizar monitoreo, alertamiento y mitigación de riesgos.



Asimismo, solicitó a la nueva Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Rosa Icela Rodríguez, su intervención para establecer en esta zona un plan actualizado y real, con la intervención del Centro Nacional de Prevención de Desastres y de la Profepa, como responsable de la atención de riesgos químicos a nivel nacional.



Correa Hernández recordó que a través del Decreto 24 publicado por el Gobierno del Estado de México en su Periódico Oficial en abril de 1991, se estableció un polígono de seguridad que definió una zona no habitada entre las gaseras y los centros urbanos, como acción de mitigación y prevención de riesgos.



’Sin embargo, la zona de riesgo se densificó con la absoluta irresponsabilidad y omisión criminal de las pasadas autoridades municipales de desarrollo urbano, que brindaron permisos para establecer conjuntos habitacionales y facilitaron el acceso a servicios públicos a quienes llegaron a vivir en torno a las gaseras, pero sin garantizar la más mínima medida de seguridad’.



El legislador de Morena señaló que a 36 años de la tragedia es importante recordar a los centenares de personas que perdieron la vida por la omisión gubernamental de Pemex y de las autoridades del municipio de Tlalnepantla, así como de las personas que se organizaron en torno a la Asamblea Popular de San Juan Ixhuatepec y la Unión Popular Ixhuatepec, quienes fueron reprimidos por el gobierno del Estado de México en vez de solucionar sus demandas como damnificados.



Finalmente, el congresista mexiquense se comprometió con los vecinos y organizaciones sociales de esta comunidad colindante con la Ciudad de México, a redoblar esfuerzos durante el tercer año de la actual legislatura local, para que la memoria de las víctimas del accidente industrial de 1984 no quede en el olvido.