Gobierno del estado de México debe aplicar austeridad para no endeudar más al Edomex

Tlalnepantla, Méx., a 04 de enero de 2021. La actual administración del Estado de México debe replicar las políticas de ’Austeridad Republicana’ y combate a la corrupción que aplica el Gobierno Federal para cumplir sus compromisos con la ciudadanía sin endeudarse o incrementar impuestos, afirmó el diputado Max Correa Hernández





A unas horas de iniciar la sesión extraordinaria del Congreso mexiquense, donde se abordará el Paquete Fiscal 2021, Corrrea Hernández reiteró la postura de no más endeudamiento por parte de Morena.





’En los dos primeros años de la presente legislatura aprobamos todos los requerimientos presupuestales solicitados por el gobierno estatal, sin embargo no observamos ninguna obra para reconocer, ni actos de austeridad’.





En ese sentido, recordó que los diputados aprobaron al gobernador Alfredo del Mazo Maza la asociación pública-privada para construir los caminos del sur del estado y, desde su aprobación, no han construido ni un centímetro de carretera’.





Argumentó que gracias a la ’Austeridad Republicana’ que aplica el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el país no ha sido endeudado, ni se han incrementado impuestos para tener disponibles 32 mmdp para vacunas contra el SARS CoV2, o para financiar el Aeropuerto Felipe Ángeles, la Refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.





’Incluso el tren Toluca-Ciudad de México tiene un presupuesto federal para este año de 7 mmdp; para presas y canales 5 mil 511, y para el parque ecológico del Lago de Texcoco, mil 400 mdp.





’Con todo y crisis económica el Gobierno Federal tampoco ha suspendido programas de Bienestar y no hay gasolinazos porque hay políticas públicas sanas y no se permite la corrupción: Solo en Presidencia de la República hubo un ahorro de 3 mil 100 millones de pesos con respecto al último año del gobierno priista’, resaltó el legislador.





Finalmente, Max Correa dijo que los diputados de Morena se oponen a que se endeude más el gobierno del Estado de México.