Gobierno del estado de México demuestra insensibilidad con transportistas, Nazario Gutiérrez

Texcoco, Méx., a 2 de septiembre del 2020.- El Diputado local, Nazario Gutiérrez Martínez y presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la LX Legislatura, pidió un alto a los operativos al transporte público y más apoyo a los chóferes que ante esta pandemia han aumentado sus gastos con insumos para prevenir contagios, los cuales van de los 120 pesos adicionales, en la compra de cubrebocas, gel antibacterial, sanitización y demás.



Aseguró que en su momento exhortó al secretario de movilidad estatal, Raymundo Martínez Carbajal subsidios en pagos de trámites, apoyos económicos y de combustibles, lo cual la respuesta fue "no hay recursos para esos subsidios".



Pareciera que el principal enemigo de los transportistas mexiquenses, es el propio secretario, lo cual ha desencadenado una serie de manifestaciones de transportistas, que lo único que piden, un alto a las malas acciones de tránsito estatal, que buscan en cualquier momento perjudicarlos por no cumplir con algún trámite y sean sancionados he incluso llevados al corralón.



Gutiérrez Martínez señaló que ha habido una clara insensibilidad por parte del gobierno estatal, incluso del propio Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, por ello presentará en la cámara de diputados una "Ley de Movilidad" con reglas claras y que el tema no quede al antojo de funcionarios o de la administración estatal, como paso con el aumento del 20 por ciento, a pesar de haber llegado a acuerdos, los cuales no fueron respetados por el secretario de movilidad estatal.



"No solo se trata de recursos económicos sino de condonar multas, detener los operativos, sensibilizarse ante la recuperación que va iniciando en el sector" .



Finalmente solicitó al secretario de movilidad respetar los acuerdos que se hicieron en el 2019, de apoyo en trámites para los transportistas que nunca se cumplieron.