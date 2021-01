Gobierno del estado de México obligada a concluir 10 hospitales

Tlalnepantla, Méx., a 23 de enero de 2021. El diputado Max Correa Hernández afirmó que el Gobierno del Estado de México se comprometió a concluir 10 hospitales que se encuentran en obra negra, y realizar obras viales y de transporte masivo de alto impacto, con el presupuesto y endeudamiento que le aprobó ayer el Congreso Mexiquense.





’El presupuesto se aprueba en una coyuntura inédita y extraordinaria por la pandemia que ha golpeado la economía de todo el país, por ello la legislatura otorgó las condiciones adecuadas al gobernador Alfredo del Mazo Maza para que pueda realizar el proyecto estratégico que el Presidente de la República ha planteado con el Sistema Aeroportuario Metropolitano del Valle de México y Toluca, lo que también es una oportunidad para la generación de empleos, competitividad y productividad’.





’Tenemos la responsabilidad de legislar con una visión metropolitana, y ésto que aprobamos va a beneficiar a los ciudadanos mexiquenses, pero también a quienes viven y trabajan en la ciudad de México, y va a permitir que, como lo ha propuesto el ́Presidente Andrés Manuel López Obrador, el aeropuerto Felipe Ángeles esté funcionando a toda su capacidad, al igual que el de Toluca’.





Explicó que de los créditos que contrate el gobierno estatal durante 2021, una partida de 2 mil 637 mmdp se destinaran para realizar obras de infraestructura vial y transporte masivo que sean acordadas con la Federación para garantizar la movilidad de los mexiquenses con un enfoque metropolitano.





Explicó que la autorización al gobierno estatal para contratar deuda se hará bajo nuevos mecanismos de vigilancia y auditoría, ’y con la confianza que tenemos a la nueva titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), que no permitirá desvíos".





El diputado de Morena resaltó que el gobierno mexiquense se comprometió a destinar recursos para terminar las obras de salud inconclusas que dejaron anteriores gobiernos estatales, como los 10 hospitales que actualmente se encuentran en obra negra por la corrupción.





En ese sentido, señaló que la reconstrucción de los nosocomios, con la combinación de recursos estatales, municipales y federales, debe reactivar el hospital de Caracoles, conocido como Valle Ceylán, ’el cual sería un tremendo alivio para toda la población de la zona oriente del estado’.





Con estas decisiones la Cuarta Transformación ’desde la Cámara de Diputados del estado hará justicia a los mexiquenses que reclaman salud, y que esos hospitales que nunca terminaron porque se robaron el dinero, ahora podemos decir que van a estar en funcionamiento próximamente gracias a la aprobación de este paquete financiero’.





El también dirigente nacional de la Central Campesina Cardenista (CCC) recordó que el paquete fiscal incluye la propuesta para que las empresas que contraten a personas que por primera vez acceden al mercado laboral, de comunidades indígenas y liberadas con motivo de Amnistía, gocen de un subsidio por los 24 meses posteriores a la contratación.





Finalmente, el legislador de Morena exhortó a los servidores públicos estatales a no caer en la tentación del uso faccioso y electorero de los programas sociales, y pretender medrar con las necesidades de los mexiquenses, como en el caso del llamado Salario Rosa.





Desde hoy la ciudadanía tiene que saber, sobre todo las mujeres, que estos recursos son públicos y que no están vinculados a una obligatoriedad de participación electoral en favor de tal o cual partido político porque el uso clientelar y electoral del Salario rosa es un delito graveno, por ello no vamos a estar ciegos, ni vamos a mirar hacia otro lado si recae en tentación todo el aparato estatal en la ejecución de estos programas que estamos autorizado para toda la población del Estado de México, tanto del campo como de la ciudad’.