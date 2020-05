Gobierno Edoméx abandona economía del transporte público

Mentiras del Secretario de Movilidad, Raymundo Martínez Carbajal, al asegurar estrecha relación de cooperación y entendimiento entre el Gobierno del Estado de México con la mayoría de los concesionarios del transporte público, acordar anteponer la salud pública de los mexiquenses por encima de los intereses económicos, para hacerle frente al Coronavirus en su fase más crítica.



Ignora el funcionario mexiquense, que el transporte público concesionado enfrenta una difícil situación ante las medidas establecidas para evitar la propagación del COVID-19, tales como la reducción del servicio hasta en 60 por ciento, y que las unidades prestan servicio con la mitad de usuarios a bordo.



Los trabajadores del volante, trinan contra Martínez Carbajal, que, por Ley, en el Estado de México no hay subsidios al transporte público concesionado, como sucede en otras entidades de la República, incluyendo la Ciudad de México.



La Secretaría de Movilidad (Semov), no hay un diálogo permanente con los pequeños empresarios del transporte, sólo con el monopolio, ya se analizan distintas alternativas de solución a sus problemas económicos, pero también ha quedado claro que en este momento la prioridad es la salud pública.



Por su parte, explicó Raymundo Martínez, de revisar todos los esquemas que permitan otorgar beneficios a los concesionarios, quienes no han bajado la guardia y siguen prestando el servicio.



En reunión con los integrantes del Consejo Consultivo del Transporte, Martínez Carbajal reiteró que es tiempo de ser solidarios y fortalecer la movilidad de quienes, al igual que ellos, también están poniendo todo de su esfuerzo para realizar las labores indispensables que le dan viabilidad al Estado de México.



A pesar de ello, las empresas integradas en el Consejo han reiterado su compromiso social de no parar sus actividades, porque reconocieron que la pandemia afecta a todos los sectores por igual, y que la mejor manera de recuperarse, es con la participación de todos.