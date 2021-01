Gobierno federal ampliará carretera de la Costa Grande de Guerrero, anuncia presidente en Atoyac

www.guerrerohabla.com



Atoyac de Álvarez, Guerrero, 16 de enero de 2021.- Por ser un estado fundamental en la historia del país y porque la mayoría de su población se encuentra en condiciones de pobreza, el gobierno federal seguirá apoyando a Guerrero a través de distintas acciones, afirmó el presidente Andrés Manuel en este municipio, donde anunció:



’También aquí, en Atoyac, porque ya me lo había planteado el ciudadano gobernador, hacemos el compromiso de buscar los recursos para la ampliación de la carretera de la Costa Grande de Guerrero. Voy a dar instrucciones al ingeniero Jorge Arganis para que se cumpla con este compromiso que estoy haciendo.’



El primer mandatario agregó que el gobierno federal también considera la ampliación de la carretera correspondiente a la Costa Chica, de San Marcos a los límites con Oaxaca.



En la localidad de Zacualpan de este municipio, inauguró la Universidad para el Bienestar ‘Benito Juárez’ sede Atoyac de Álvarez, que cuenta con matrícula de 142 estudiantes de la licenciatura en Ingeniería Agroforestal, carrera que también se imparte ocho sedes: Rayón (SLP), Tlalchinol (Hidalgo), Chignautla (Puebla), Escárcega (Campeche), Magdalena Contreras (Ciudad de México), así como en Pantepec, Chenalhó y Teopisca (Chiapas).



El presidente mencionó que Atoyac de Álvarez ha sido cuna de personajes destacados como Juan Álvarez, Lucio Cabañas y, más recientemente, César Núñez. Además, indicó que la carrera de Ingeniería Agroforestal se complementa con el desarrollo del programa Sembrando Vida por ser el plan de reforestación más importante del mundo.



Al reiterar la invitación para acelerar los trabajos de Sembrando Vida a las y los 400 mil sembradores del país, el presidente dijo que ya no es la intención iniciar siembras a partir de 2022, ya que este gobierno no dejará trabajos inconclusos.



’Me dicen algunos: ‘¿Por qué la prisa?, ¿por qué es tan intenso?’ Bueno, porque se nos va a terminar el tiempo y yo soy maderista, estoy a favor del sufragio efectivo y de la no reelección. Voy a terminar a finales de septiembre y ya me retiro, misión cumplida. No voy a estar como dirigente permanente, eterno, no hay que caer en el necesariato, en decir quién me va a sustituir.’



El presidente estuvo acompañado por el gobernador Héctor Astudillo Flores, la titular del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar ‘Benito Juárez García’, Raquel Sosa Elízaga; la coordinadora académica de la sede Atoyac de Álvarez, Juana García Márquez; y la presidenta municipal, Julieta Martínez Pérez.



Mañana domingo, el presidente inaugura otro plantel universitario en el municipio de Juan R. Escudero de esta entidad