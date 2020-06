Gobierno Federal no avala imponer la fuerza para implementar medidas: Gatell

El titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, enfatizó que en ningún momento aprobó el gobierno federal utilizar la fuerza para frenar los contagios por COVID-19 en respuesta al caso del asesinato de Giovanni López donde policías se aprovecharon de su puesto para arremeter contra el obrero.



’Expresamos nuestras condolencias a la familia de Giovanni López. Es una pérdida de una vida humana y eso siempre debe movernos. Es una pena, lamentamos la pérdida. Sobre las circunstancias que llevaron a ese deceso, no quisiera emitir una opinión, pues debe llevarse un proceso. Si opinamos estorbamos’, señaló el funcionario durante la conferencia vespertina en Palacio Nacional.



’Es precisamente por eso que una y otra, y otra vez, cuando surgía la pregunta o propuesta, la idea de usar la fuerza, la respuesta ha sido no, no, porque si uno militariza o no convierte a la acción de la salud pública en un asunto de convencimiento, es un desperdicio, es desperdiciar la capacidad analítica de la sociedad. Decidimos que claramente que las personas no fueran sujetos del acto de autoridad, sino a sus contextos. ¿Por qué sale la gente a la calle? Para trabajar, ir a la escuela, para recrearse, las medidas fueron dirigidas a esos contextos, ya que sabemos que es una sociedad víctima de abusos, impunidad, y en la que hay una lenta procuración de justicia (desde hace años)’, dijo al ser cuestionado sobre el caso.



’Si imponíamos mecanismo de uso de la fuerza, ocurrían este tipo de eventos’, agregó. ’Nadie puede invocar que ese tipo de acciones las hace por la salud’, añadió.



El caso de un joven fallecido tras ser arrestado violentamente por policías municipales en el estado mexicano de Jalisco por no llevar cubrebocas, de uso obligatorio por la pandemia, ha levantado este jueves indignación en todo el país.



Las redes sociales se inundaron en las últimas horas de mensajes condenando los hechos, sucedidos hace un mes, con la etiqueta #JusticiaParaGiovanni, emulando la protesta en Estados Unidos por la muerte de George Floyd, asfixiado por policías.



Un video difundido en redes muestra el arresto violento de Giovanni López, un albañil de 30 años, el pasado 4 de mayo al no llevar mascarillas mientras transitaba por la calle.



Frente a algunos de los familiares del joven, una decena de policías del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos – a unos 40 kilómetros de Guadalajara, capital de Jalisco- lo esposaron de manera agresiva y se lo llevaron a la comisaría.



La familia aseguró que tras la detención no supieron nada de Giovanni hasta el 5 de mayo, cuando en la comisaría les avisaron que fue trasladado grave al Hospital Civil de Guadalajara, donde murió ese mismo día. SIN EMBARGO