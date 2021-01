Gobierno federal: sí benefició estadio de beisbol donde juega hermano de AMLO

+Incluye estadio ’Luis Anzaldo arroyo’ donde, sede de Gucamayas de Palenque, propiedad de Pío López Obrador



+Forman parte de la mejora en el municipio de Palenque, Chiapas



+Ahí se ubica la finca de descanso ’La Chingada’ del presidente Andrés Manuel López Obrador



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- La Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) confirmó que asignó un contrato por 89 millones de pesos para remodelar la unidad deportiva donde se ubica el estadio ’Luis Anzaldo Arroyo’ del equipo de beisbol Guacamayas de Palenque, Chiapas, cuyo fundador es Pío López Obrador, hermano del presidente de México.



La Sedatu aseguró que la unidad deportiva donde se encuentra el estadio, ’es un espacio público propiedad del municipio. (…) Este espacio no tiene ninguna concesión privada, es un lugar utilizado por el pueblo de Palenque. La unidad es utilizada por ligas locales de beisbol, futbol, básquetbol, además de personas que realizan otras actividades físicas y deportivas’.



La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó un artículo denominado ’Remodelará Gobierno de AMLO estadio para equipo de beisbol presidido por Pío López Obrador’.



En dicho artículo se menciona que el contrato fue otorgado por la Sedatu a la empresa Alz Construcciones SA de CV, originaria de Tuxtla Gutiérrez.



La asignación se otorgó en una segunda vuelta debido a que, en la primera ronda, la Sedatu descalificó a los 26 postulantes por supuestos incumplimientos en los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.



En la primera ronda, un consorcio de cuatro constructoras presentó una propuesta 33 millones de pesos más barata que la que finalmente fue declarada ganadora. En la segunda vuelta hubo una constructora que propuso ejecutar la obra 12.5 millones de pesos más barata.



Ambas propuestas fueron desechadas por el comité de evaluación de la Sedatu por aspectos técnicos, como no haber entregado currículum del personal propuesto para la obra y por no haber acreditado experiencia en obras similares.



Al respecto, mediante un comunicado la Sedatu argumentó que la renovación de la unidad deportiva fue solicitada el 26 de junio del año 2020 por el municipio de Palenque, donde se ubica la quinta de descanso del presidente Andrés Manuel López Obrador.



El proyecto es una intervención integral en toda la unidad deportiva. Contempla una inversión de 89 millones de pesos más IVA, en una superficie de más de 81,000 metros cuadrados, que incluye la renovación total de la unidad deportiva:



Mejora de los servicios y áreas administrativas, del estadio de beisbol, de la cancha de futbol, de canchas deportivas de usos múltiples y de la zona comercial; también la construcción de andadores, zona de juegos infantiles, un skatepark; así como áreas verdes y zonas de convivencia.



Sedatu sostuvo que el proyecto beneficiará a más de 7,000 habitantes de Palenque, además de que dentro del polígono en que se contempla la intervención, se espera impactar positivamente la vida de la gente en colonias como Santa Cruz, Barrio San Miguel, Nueva Esperanza, Fraccionamiento Las Flores, entre otras.



Abundó que es uno de los seis proyectos que se realizarán en el municipio de Palenque con una inversión cercana a los 200 millones de pesos, y contempla la construcción de:



Parque Santo Domingo y centro de desarrollo comunitario, Centro de Desarrollo Comunitario San Miguel,Parque Lineal Expoferia, renovación de imagen urbana y parque contemplativo deportivo, centro social y Centro de Desarrollo Comunitario Pakal-Na, Ciclovía Pakal-Na.



’También se apoyará a más de 3,500 familias de Palenque con la mejora o ampliación de sus viviendas, a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).



Por otro lado, se actualizará el Programa Municipal de Desarrollo Urbano para ordenar el crecimiento y desarrollo del municipio’, apuntó la Sedatu.