Gobierno municipal de Chiautla inicia seis obras más en sus comunidades

En intensa gira de trabajo el presidente municipal Doctor José Miguel Aguirre Ruiz en compañía de integrantes del Cabildo, autoridades auxiliares y ciudadanía en general dieron el banderazo de inicio de obras en diferentes comunidades.



En punto de las diez horas la comitiva del gobierno municipal se reunió en los ejidos de Chimalpa sobre el camino a Papalotla fue marcada o como el primer punto de esta gira de trabajo, ahí el presidente municipal fue recibido por las autoridades auxiliares.



En su intervención Aguirre Ruiz señaló que el pueblo de Chimalpa durante mucho tiempo fue relegado por las administraciones pasadas, ’por ser de lucha izquierdista’, pero, afortunadamente hoy que llegamos a encabezar la administración pública Gracias a todos ustedes, estamos trabajando incansablemente para traer obras de impacto social’



En este caso se inició la construcción de la línea de red de agua potable en la avenida Papalotla lado sur, lado oriente camino al ejido de la comunidad de Chimalpa, con más de 1 mil 300 metros lineales.



El segundo punto de la gira de trabajo fue en la misma comunidad de Chimalpa en la calle Francisco Villa donde se construirán guarniciónes y banquetas, ahí las autoridades auxiliares le solicitaron al alcalde que también considerara la introducción del alumbrado público



Como tercer punto la comitiva se trasladó a la comunidad dé Tlaltecahuacan en la primera cerrada del pedregal donde se dio inicio de la obra de introducción de red de drenaje sanitario, ahí el alcalde Doctor José Miguel Aguirre Ruiz agradeció la confianza de la ciudadanía por su apoyo que le brindaron cuando estuvo en campaña, ’hoy regresamos a refrendar el compromiso con ustedes con obras y servicios comunitarios’.



’En las administraciones pasadas toda esta zonas fueron relegadas, pero, ahora estamos trabajando en esta región para tratar de mitigar el rezago social’, con la realización de obras como la pavimentación que entregamos en esta misma comunidad, continuamos trabajando en beneficio de la ciudadanía Chiautlense, culminó el alcalde.



Posteriormente después de disfrutar un refresco y las tradicionales galletas de la región que brindaron vecinos que fueron beneficiados con esta obra; la comitiva integrada por regidores, directores de área, el alcalde, síndico municipal y algunos ciudadanos se trasladaron a la comunidad dé Nonoalco.



En la calle San Marcos se dio el banderazo de inicio de obra de la construcción de drenaje sanitario, ahí Aguirre Ruiz enfatizó que le da mucho gusto llegar a su segundo pueblo porque Nonoalco es donde convivió con mucha gente desde que era pequeño; hoy en día esta administración se encuentra trabajando pese a la pandemia las obras y servicios no se han detenido.



Me da gusto estar aquí y, más porque estamos iniciando obras que agradezco a los regidores aquí presentes que han decidido con su voto aprobarlas en las sesiones de cabildo, antes los presidentes a todo le veían negocio y se embolsaban el dinero por eso no había obra o se quedaban inconclusas, hoy se acabó todo ello, en nuestra administración estamos trabajando para todos los chiautlenses sin distinción alguna’, puntualizó el presidente.



Cómo penúltimo punto fue en la colonia San Juan justo en la cuarta privada de Zaragoza en donde se realizará la pavimentación con concreto hidráulico y nivelación de pozos de visita de la mismas forma las autoridades auxiliares agradecieron el apoyo que está brindando el gobierno que encabeza José Miguel Aguirre Ruiz quien se encuentra trabajando en beneficio de los habitantes.



Finalmente en las instalaciones del palacio municipal la comitiva supervisó los avances de la rehabilitación de oficinas para el área de protección civil, ello con la finalidad de que cuenten con un área decorosa puesto que al igual que las comunidades también fueron relegados por las administraciones pasadas.