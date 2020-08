Gobierno Municipal de Chicoloapan pública Quinta Convocatoria para conformar el comité del sistema anticorrupción

ELH.AYUNTAMIENTO DE CHICOLOAPAN, MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 61, 62 FRACCIÓN II, 68, 69, 71, 72, 73, 75 Y TRANSITORIO OCTAVO DE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, EXPIDE LA SIGUIENTE:





I. DE LOS ASPIRANTES

Los aspirantes para integrar la comisión de selección municipal que designará al comité de participación ciudadana del sistema municipal anticorrupción de Chicoloapan, México; deberán cumplir con los requisitos siguientes:



a) Ser ciudadano mexiquense, con una residencia dentro del Municipio de Chicoloapan, México; efectiva de tres años anteriores a la fecha de la presente convocatoria y estar en pleno goce de sus derechos políticos y civiles;



b) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito, que amerite pena corporal de más de un año de prisión; incluyendo robo, fraude, falsificación, abuso de confianza o cualquier otro que lastime la buena fama en el concepto público, cualquiera que haya sido la pena.



c) Contar con credencial para votar vigente con fotografía;



d) No haber desempeñado el cargo de Secretario a nivel Federal o Estatal, Fiscal General de Justicia, Senador, Diputado Federal o Local, Gobernador, ni haber sido servidor público municipal de cualquier nivel al menos tres años antes de la presente convocatoria.



e) Haber destacado por sus aportes e investigaciones en materia de fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción o acreditar conocimientos en estas materias con documentos fehacientes.