Gobierno municipal de Texcoco atenta contra la salud y patrimonio de una ciudadana de la tercera edad.

Una vez más las decisiones absurdas, prepotencia y abuso de poder con la que ha emprendido obras el gobierno municipal de Texcoco afectan a las personas más vulnerables, como en el caso de la señora de la tercera edad, Silvia Peralta Santana que su domicilio ubicado en la calle margaritas número 34, de la colonia Villas de Tolimpa resultó afectado por la negligencia e irresponsabilidad de los encargados de obras públicas.



En la denuncia que hizo llegar la señora Silvia Peralta, a esta mesa de redacción, argumenta que ella cumple con sus obligaciones como ciudadana con el pago de sus impuestos y contribuciones municipales, sin embargo ante la irresponsabilidad, negligencia y abuso de poder decidieron cambiar los desniveles del drenaje de la colonia y desembocarlo por la calle donde se encuentra el inmueble de la denunciante.



"Indebidamente se construyó un canal de desagüe para el desalojo de las aguas negras del fraccionamiento con una medida aproximada de 50 cm cuadrados de aforo al lado norte de la finca de mi propiedad ubicada en la calle margaritas número 34, mismo que corre una distancia aproximadamente de 95 cm del muro de mi vivienda. Por dicho canal se desbocan sin ningún tratamiento todas las aguas negras del fraccionamiento y se descargan en el terreno que colinda al poniente de con mi vivienda".



"Dicho terreno a la fecha se ha convertido en un pantano de desechos humanos a cielo abierto en una área aproximadamente de 1500 metros cuadrados que cada día va aumentando de tamaño con la consecuente proliferación de fauna nociva, olores pestilentes y que contribuye un foco de infecciones que ponen en riesgo a toda la comunidad y principalmente esta provocando severos daños a mi propiedad y a las fincas colindantes; además de lo anterior el agua del pozo con que cuenta el fraccionamiento desde el año pasado ha venido llegando a los domicilios aguas turbias y con olores fétidos".



"Como consecuencias del reblandecimiento del terreno provocado por el estancamiento de las aguas negras se han venido hundiendo los cimientos, cadenas y la estructura de mi vivienda se encuentra gravemente deteriorada; los muros y plafones presentan diversas grietas y cuarteaduras en toda la estructura de las losas con el riesgo latente de que puede derrumbarse ya que por la humedad y el fango la casa se ha inclinado hacia el pantano" puntualizó Silvia Peralta.



Pese a que el día 3 de mayo de 2019 la magistrada de la cuarta sala regional condenó al presidente municipal de Texcoco Estado de México "A realizar las gestiones necesarias en coordinación con el director general de obras públicas del mismo ayuntamiento para la conclusión de la obra de infraestructura hidráulica y conexión de drenaje sanitario de fraccionamiento Villas de Tolimpa así cómo limpiar y quitar los residuos de la construcción a efecto de no dañar la propiedad de la accionante" cosa que a la fecha no ha hecho.



La señora Silvia Peralta continuo en su relato...



"He manifestado en diversas ocasiones mi inconformidad y solicitado apoyo al Presidente Municipal, en ese entonces Higinio Martínez Miranda, al Secretario y al Director de Gobierno para la solución de la problemática que en lo personal afronto ocasionada por las obras de pavimentación realizadas por el mismo ayuntamiento; dichos funcionarios han acudido al lugar de los hechos y verificado personalmente los daños ocasionados a mi vivienda y el estado de insalubridad que existe en el entorno y han asumido el compromiso de tomar acciones a efectos de resolver la problemática aplicando como medida correctiva el comisionar personal del ayuntamiento específicamente de la dirección de agua potable y alcantarillado quienes llegan en ocasiones a extraer el agua y desazolvar el cárcamo.



"Inicialmente y en muy pocas ocasiones se llevaron el agua negra y desechos en una pipa hasta una coladera cercana al canal general de aguas negras pero muy pronto dejaron de hacerlo; a insistencia mía el Director de Gobierno "prometió que ya no iban a desaguar las aguas por el canal paralelo a mi domicilio", sin embargo, el personal del ayuntamiento se presentó a reiniciar los trabajos ahora ya sin la pipa, solamente con una bomba y una manguera gruesa con la que han venido desalojando las aguas negras a unos metros de mi vivienda inundando el mismo predio".



"Al continuar dañando mi propiedad se está violentando mi derecho a una vivienda digna normado por el Artículo Cuarto Constitucional y por el artículo 11 numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, sustentado por el siguiente criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que afirma sobre el derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa su contenido a la luz de los tratados internacionales publicado en el diario oficial de la federación el 12 de mayo de 1981 en donde establece el derecho de toda persona de una vivienda adecuada así como la obligación de los estados parte de tomar las medidas apropiadas para asegurar su efectividad.



Existe un escrito petitorio con fecha del 24 de mayo del 2018 que hizo llegar la señora Silvia Peralta para que se ordenara la suspensión y se tomarán las medidas pertinentes para la clausura de la desembocadura que se construyó paralelo a su lote, así como el pago de daños y perjuicios ocasionados por la modificación de niveles de las calles con el objeto de direccionar las aguas negras y pluviales de todo el fraccionamiento a la finca de la propiedad de la señora.



Finalmente la denunciante reiteró que lo único que exige es que se respeten sus derechos como ciudadano, que el gobierno municipal repare el daño que le ocasionaron a sus bienes muebles e inmuebles ante una mala decisión y planeación de una obra que en lugar de ayudar al pueblo afectó a integrantes del mismo.