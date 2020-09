Gobierno municipal de Texcoco invitan a la ciudadanía a denunciar a falsos gestores

Todos los trámites ante el Gobierno Municipal de Texcoco, deben de hacerse de manera presencial por parte del interesado y los pagos se hacen de manera directa en la ventanilla de tesorería, para evitar que los ciudadanos sean víctimas de fraude por parte de falsos gestores.



Lo anterior luego de que vecinos de la comunidad de Boyeros, denunciaran ante las autoridades municipales a un sujeto que acude a los domicilios en donde se realizan trabajos de construcciones para cobrar por los permisos y trámites ante las instancias municipales.



Señalaron que el sujeto, del que proporcionaron una fotografía, está extorsionando a los albañiles, y dándoles recibos improvisados y escritos a mano, señalando que el permiso está en trámite.



Ante ello, la encargada de despacho de Desarrollo Urbano y Ecología, Mirian Sánchez Monsalvo, dejó en claro que los inspectores de esta área están debidamente identificados, que no están autorizados para recibir dinero en efectivo, que sólo acuden a notificar y clausurar alguna obra si no autorizada y para cualquier aclaración deben de acudir a realizar sus trámites directos ante esta dependencia ubicada en el tercer piso del Ayuntamiento de Texcoco.



Dejó en claro que, si algún empleado les solicita dinero en efectivo para algún trámite, se denuncie ante la contraloría municipal, ubicada en la avenida 16 de septiembre.



Agregó que las instrucciones de la Presidenta Municipal Sandra Luz Falcón Venegas, han sido ’cero tolerancia’ a actos de abuso de los trabajadores, así como al mal uso por parte de personal ajeno a esta administración que se haga pasar por gestor a nombre de este Gobierno Municipal.



’El Ayuntamiento de Texcoco no tiene gestores externos, todo trámite debe hacerse de manera directa en el ayuntamiento de Texcoco y cualquier pago se hace directamente en la Tesorería, en donde deben emitir el recibo correspondiente y de detectarse alguna anomalía se deberá de denunciar ante la Contraloría Municipal’.