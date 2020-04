Gobierno municipal de Texcoco no respeta ni hace respetar las medidas sanitaria ante COVID-19

Texcoco en ’donde se vive bien’ las medidas sanitarias referente al COVID- 19 parece no importarle a nadie, mucho menos a los encargados municipales de salud el que no se respeten las medidas emitidas por la federacion y el Estado de México.



Resulta que en esta ciudad donde se ’fundó la cuarta transformación’ y de donde el padre de la misma; el Senador Higinio Martínez Miranda vive, que encabeza Sandra Luz Falcón Venegas simplemente no le interesa la salud de sus gobernados, al permitir que se continúen realizando eventos sociales masivos.



Ello sale a relucir donde grandes fiestas están por llevarse acabo en las diferentes comunidades e esta ciudad, ejemplo, en la entrada del poblado de Tocuila, bajando el puente esta por realizarse enorme bailongo, sin que haya autoridad con un poco de responsabilidad que evite este tipo de eventos sociales.



’A Sandra no le interesa que su pueblo se contagie del coronavirus’, ¿como es posible que se permita este tipo de eventos sociales? Cuestionan vecinos del lugar al ser entrevistados referente al tema de salud.



De igual forma se están llevando acabo este tipo de eventos sociales en otras comunidades de la costa chica, mientras no haya orden y quien en realidad cumpla con su compromiso de velar por la salud de los habitantes, cuando la alcaldesa quiera reaccionar lamentablemente será muy tarde.