Gobierno municipal otorgó un permiso para instalar una gasera dentro de una Unidad Habitacional en Ecatepec

Continua la instalación de gaseras de forma arbitraria en el municipio de Ecatepec de Morelos, como es el caso de la que se está construyendo dentro de la Unidad Habitacional Llano de los Báez, cuyos residentes denuncian que de proseguir con esa obra se pondrá en riesgo a las 1,958 familias que viven en ese sitio, además de un gran número de viviendas de dos colonias aledañas que también resultarán afectadas.



Integrantes de los Consejos de Participación Ciudadana de las colonias San Martín de Porres, Nueva Díaz Ordaz y de la Unidad Habitacional Llano de los Báez, en representación de los vecinos afectados se pronunciaron en contra de la instalación del Centro de Carburación (Venta de Gas L.P.) por el riesgo que esto conlleva.



Julio Cazarín Ochoa, Fidencio Valdéz Coutiño, Hermenegildo Briones Hernández, Francisco Castro Suriano y José Luis Godínez Torres, (Presidente, Primer Delegado propietario, Segundo Subdelegado propietario, Segundo Suplente del Delegado y Vocal, respectivamente) del Consejo de Participación Ciudadana de la Unidad Habitacional Llano de los Báez, recalcaron que además del riesgo que la gasera conlleva, la inseguridad que impera en la zona es alarmante.



Destacaron que en esa zona existen escuelas (Kínder, primaria, secundaria) Casa del Adulto Mayor, Iglesia, Centro Educativo, Templo, Mercado y demás viviendas colindantes de la colonia San Martín de Porres, Calle Ignacio Zaragoza, Colonia Nueva Díaz Ordaz y Calle Lázaro Cárdenas ’por lo que ante el riesgo que esta actividad representa, no es aceptable, ni permisible, la autorización por la autoridad municipal correspondiente’.



’Nadie otorga de un día para otro el permiso para la instalación de una gasera y menos dentro de una Unidad Habitacional como lo hicieron en este caso’ señalaron los quejosos, quienes aclararon que según consta en un documento, el permiso se solicitó el día 14 de diciembre del 2020 y al día siguiente, el 15 de diciembre se aprobó.



Expresaron que la autorización la dio la titular de Protección Civil y Bomberos del Municipio de Ecatepec, Lic. Victoria Arriaga Ramírez, en el expediente DPCB/N.I.P.-1570/2020.



Otorgando el permiso para la ’Estación de Carburación Adrián Rodríguez Mejía’.



Indicaron que la obra ya está muy avanzada debido a que los trabajos se realizan por la noche con la intención de que los habitantes no se percaten de la construcción.



Aseveraron que se dieron cuenta cuando constataron que una grúa entraba al predio donde se instala la gasera llevando un contenedor para almacenar el gas, por lo que se manifestaron frente a la puerta impidiendo la salida de la grúa hasta que no sacara el tanque que acababa de colocar.



Informaron que, por este hecho, autoridades municipales se presentaron en el sitio, conminando a los vecinos a acudir a palacio municipal para realizar mesas de trabajo y llegar a un acuerdo.



Los demandantes, refirieron, que ellos no quieren mesas de trabajo, ni tampoco llegar a un acuerdo, lo que ellos exigen es que no se instale la gasera.



Asimismo, recalcaron, que piden al municipio se pueda cerrar el circuito de entrada y salida de la Unidad Habitacional para que los habitantes tengan el control de la misma.



Sin embargo, pese a las quejas y los esfuerzos que han realizado para detener la obra, los trabajos continúan, lo que les hace pensar que las autoridades municipales están coludidas con los propietarios de la gasera y no le interesa lo que le pase a la población