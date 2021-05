Gobierno Municipal reducirá gastos de operación como parte de ordenamiento financiero

El Gobierno de Acapulco proyecta recortar gasto asignado a servicios generales y de operación en los últimos meses de gestión, para no reducir la plantilla de trabajadores y entregar un Ayuntamiento con orden financiero y administrativo.



El secretario general del Ayuntamiento, Ernesto Manzano Rodríguez, indicó que el plan de austeridad tiene como finalidad no hacer recorte de personal de lista de raya y supernumerario, quienes más han colaborado ante la pandemia de COVID-19.



El funcionario precisó que inicialmente se planteó una reducción del 30 por ciento de trabajadores que no son sindicalizados, medida que se analizó y finalmente fue desechada para no afectar los ingresos de empleados que han prestado sus servicios en la emergencia sanitaria.



En consecuencia, queda sin efecto la circular DRH/019/221, emitida para reducir el costo de la nómina como parte de la política de austeridad y racionalización del gasto público, propuesta por la Secretaría de Administración y Finanzas, con fecha del 26 de abril del año en curso.



’La instrucción de la presidenta municipal es dejar sin efectos esa circular y buscar los mecanismos para lograr la meta y el objetivo de tener una reducción en los gastos, como parte del ajuste necesario para entregar un Ayuntamiento con orden financiero y administrativo cuando concluya el periodo 2018-2021’, explicó Manzano Rodríguez.



Ernesto Manzano destacó que el Gobierno de Acapulco ha realizado importantes esfuerzos para cumplir puntualmente con el pago de la nómina de trabajadores, aguinaldo y otras prestaciones, tanto de sindicalizados como de lista de raya y supernumerarios, siendo los de estas dos últimas categorías los que más han participado en acciones para mitigar efectos por la pandemia.